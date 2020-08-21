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Илон Маск богатеет: акции Tesla взлетели до рекорда

21 августа, 10:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рыночная стоимость компании уже превышает 370 млрд долларов

Акции американской компании Tesla, основатель которой Илон Маск ворвался в ТОП-4 богатейших людей планеты, снова подорожали. Так, торгах 20 августа стоимость акций Tesla впервые превысила отметку 2000 долларов. За день акции подорожали на 6,56%, или на 123,3 доллара.

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За последние состояние Илона Маска увеличилось еще на 5,18 млрд долларов, до 95,2 млрд долларов, свидетельствуют данные Bloomberg.

На закрытии торгов 20 августа акции Tesla торговались по 2001,83 доллара за штуку. В ходе торгов их стоимость достигала 2021,99 доллара. Рыночная капитализация компании выросла до 373,1 млрд долларов.

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Акции Tesla начали быстро дорожать после того, как компания объявила о сплите акций из расчета 5:1, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. С 11 августа, когда компания объявила о сплите, ее акции подорожали на 45%. C начала года они выросли примерно на 380%.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов.

Также сообщалось, что Илон Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса. Больше об этом – в видеосюжете:

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фондовый рынок акции торги богачи Tesla Илон Маск миллиардеры сплит

Источник: Сегодня

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