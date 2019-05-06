Космический грузовик Cargo Dragon начал стыковку к МКС: видео

Астронавты Давид Сен-Жак и Ник Хейг управляют процессом при помощи механической "руки"

Фото: REUTERS/Mike Blake.

Разработанный частной американской компанией SpaceX грузовой космический корабль Cargo Dragon, который пару дней назад вывела в космос ракета-носитель Falcon-9, начал стыковку с Международной космической станцией.

Процессом управляют астронавты Канадского космического агентства и НАСА Давид Сен-Жак и Ник Хейг при помощи дистанционного манипулятора Canadarm 2.

После захвата корабля механической "рукой" астронавтам надо будет подвести корабль к шлюзовому люку модуля Harmony.

Космическое ведомство США транслирует процесс на своем сайте.

Коммерческий полет Dragon с целью доставки с целью снабжения МКС стал уже 17-ым по счету, который SpaceX выполняет по заказу НАСА.

Напомним, что ранее космическая капсула Crew Dragon, разработанная для доставки людей на МКС, была разрушена после запуска в космос. В создавшей ее компании SpaceX случившееся назвали "аномалией".

Мы также писали, что в апреле SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии – этот запуск стал первым коммерческим выходом ракеты-носителя Falcon Heavy в космос. Подробнее смотрите в сюжете:

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