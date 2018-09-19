Илону Маску грозит уголовная ответственность: против главы Tesla завели новое дело

Маска подозревают в мошенничестве на рынке ценных бумаг и махинациях с производством Tesla Model 3

Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Tesla после того, как ее глава Илон Маск сообщил в Twitter о планах сделать компанию частной, а потом передумал. Об этом агентству Bloomberg сообщили два источника.

Параллельно с Министерством юстиции, расследованиями также занимается и комиссия по ценным бумагам и биржам. Главный вопрос в том, не вводил ли Илон Маск в заблуждение инвесторов, а также не нарушил ли он своими публичными заявлениями федеральные законы о ценных бумагах. Агентство также расследует дело о возможных махинациях, связанных с производством электрокара Tesla Model 3.

Оба дела комиссии по ценным бумагам и биржам относятся к гражданскому процессу, тогда как расследование минюста может грозить уголовной ответственностью.

На текущий момент в отношении Tesla и ее исполнительного директора открыто как минимум три судебных процесса из-за неудавшейся авантюры Маска.

Представители компании Tesla подтвердили Bloomberg, что к ним обратились с запросом из Министерства юстиции США.

"В прошлом месяце, после публикаций Маска о планах приватизировать компанию, Tesla получила запрос на документы от DOJ (сокращенно от "Министерство юстиции США". – Ред.) на добровольной основе и в данный момент сотрудничает с правительственным подразделением. Нас не вызывали в суд, не просили дать показания или о каких-либо других формальностях. Мы считаем, что вопрос будет закрыт, как только они изучат полученную информацию", – заявили в Tesla.

Напомним, 7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. После этого группа акционеров компании подала иск против бизнесмена, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной основателем компании недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась, почему Маск сообщил об этом не в официальном документе, который по правилам подается в комиссию.

Позже на официальном сайте Tesla появилось сообщение Маска, в котором он объясняет свои заявления по поводу смены формы бизнеса компании на частную. При этом Маск признал связь с Саудовской Аравией.

Однако в итоге Маск решил не выкупать акции Tesla, объяснив это тем, что большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею.