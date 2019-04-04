Иностранным компаниям разрешили открывать счета в украинских банках

Национальный банк проводит валютную либерализацию

Фото: пресс-центр НБУ

Иностранным компаниям разрешили открывать счета в украинских банках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c48/d6b/5c5c48d6b2345.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c48/d6b/5c5c48d6b2345.jpg 2019-04-04T11:23:48+03:00 Бизнес Национальный банк проводит валютную либерализацию

В рамках проведения валютной либерализации Национальный банк Украины (НБУ) предоставил возможность иностранным компаниям открывать счета в банках Украины. Такие изменения предусматривают законы "О валюте и валютных операциях" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", а также Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщила пресс-служба НБУ.

"Для постепенного перехода Украины к свободному движению капитала Национальный банк предоставляет возможность открывать счета новым субъектам финансового рынка Украины – юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, действующим от имени таких инвестиционных фондов", - отметили в Нацбанке.

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Чтобы изменения вступили в силу, НБУ обновил Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов. Эта инструкция в частности регулирует порядок открытия/закрытия банками: счетов клиентов – резидентов и нерезидентов Украины (физических и юридических лиц); корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов; счетов международных финансовых организаций, а также управляющего по договору управления имуществом.

"Упрощение в порядке открытия счетов клиентов, предусмотренное в инструкции, положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине благодаря таким новациям: отмены представления клиентами банков при открытии счетов карточки с образцами подписей – отныне распоряжения счетом будет осуществляться на основании перечня лиц, которые согласно законодательству имеют на это право, и что не требует нотариального удостоверения; изменение наименования юридического лица не предусматривает закрытие действующих счетов", - объяснили в НБУ.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года прибыль банковской системы Украины достигла исторического максимума: платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, когда показатель составил 1,4 млрд гривен.

Напомним, ранее "Сегодня" выясняли, в каких банках украинцы хранят свои сбережения. Всего в 77 украинских банках насчитывается почти 41 млн вкладов физических лиц (40 979 571 вкладов).

Кроме того, недавно в Украине развенчали фейк российских СМИ о якобы зачистке украинской банковской системы:

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