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Инвестиции в кадры: "Метинвест" выделил пять миллионов гривен на программы для молодежи

24 мая, 19:01

Группа договорилась о сотрудничестве с двумя вузами Запорожья


Предприятия международной горно-металлургической группы компаний "Метинвест" в Запорожье потратили пять миллионов гривен на образовательные программы для молодежи, чтобы после обучения на производство приходили специалисты, готовые к работе. Те, кто имеет не только теоретические знания, но и хороший практический опыт.

"Сегодня" узнали, что промышленники предлагают студентам, школьникам и преподавателям в Запорожье, а также выяснили, где еще в Украине заработают такие программы в ближайшее время.

"Метинвест" договорился о сотрудничестве с двумя запорожскими вузами: группа предлагает практику на производстве и даже стипендии от предприятий.

"Мы признаем, что университеты сегодня имеют базу, материальную базу 70-80-х годов. И преодоление этого разрыва между производственными возможностями современных промышленных предприятий и университетов возможно только в плодотворном сотрудничестве", – заявил ректор Запорожского национального университета Николай Фролов.

Поддержку получат студенты "Запорожской политехники", а также технических специальностей Запорожского национального университета.

"И промышленные предприятия, и бизнес, и университеты заинтересованы в том, чтобы молодежь выбирала для своего жизненного пути, для реализации своих возможностей Украину. Наш город – Запорожье, и другие города Украины", – подчеркнул Фролов.

Стипендии получат более 400 запорожских студентов, даже первокурсники по результатам независимого оценивания. "Метинвест" также поможет школьникам готовиться к внешнему независимому оцениванию и будет развивать STEM-образование в школах. Преподавателям обещают повышение квалификации. На образование талантливых детей и молодежи в Запорожье холдинг уже потратил более 5 миллионов гривен.

"Мы перестанем учить студентов на пальцах. Уже есть условия и возможности показать человеку, где он будет завтра, чем он будет заниматься. То есть он получает возможность увидеть себя – это самое главное", – сообщил первый проректор "Запорожской политехники" Владимир Прушковский.

Не только запорожские студенты и школьники получат поддержку промышленников. "Метинвест" планирует развернуть подобные программы во всех городах, где есть предприятия холдинга.

"Мы хотим вернуть доверие всех учеников, всей молодежи к региону, к промышленности,  к индустрии. Нужно сделать так, чтобы каждый молодой человек в возрасте 12, 14, 16 лет понимал, что у нее дома есть перспективы, что он может найти рабочее место", – рассказал гендиректор "Запорожстали" Ростислав Шурма.

Стипендии от промышленников и практические занятия на предприятиях будут уже осенью, с началом нового учебного года.

Напомним, "Метинвест" с 1 апреля 2019 года повысил заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий. Наибольшую прибавку к зарплате получили ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. 

Также сообщалось, что "Метинвест" будет внедрять стратегию "нулевого травматизма" Vision Zero, о чем договорился с Международной организацией социального обеспечения.

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Тег кадры, студенты, запорожсталь, метинвест

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