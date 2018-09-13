IT-сектор в Украине занял третье место по экспортной выручке

Индустрия информационных технологий, которую старается развивать Украина, занимает третье место по объемам экспортной выручки. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в поздравлении работников украинской IT-индустрии с Днем программиста, передает "Укринформ".

"Сегодня индустрия информационных технологий в Украине – это свыше 120 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, количество которых постоянно растет; третье место по объемам экспортной выручки, свыше 3% ВВП страны. Горжусь украинскими талантами!", – подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр добавил, что благодаря знаниям, навыкам и настойчивости нашим соотечественникам удалось с нуля построить одну из мощнейших отраслей страны, признанную во всем мире.

Как сообщалось, экспорт IT-услуг из Украины вырос на 20%, а общий объем инвестиций в украинские IT-компании составил 265 млн долларов за 2017 год. Это на 231% больше показателей 2016 года.

Также в список ста лучших в мире аутсорсинговых IT-компаний вошли 13 украинских фирм.