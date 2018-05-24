Из компании путинского олигарха Дерипаски уволилось руководство

В "Русале" думают, как справиться с негативным эффектом санкций США

Российская компания "Русал", одним из акционеров которой является попавший под санкции олигарх Олег Дерипаска, объявила об отставке высшего рукводства, включая генерального директора Александру Бурико. Речь об этом идет в заявлении компании.

В "Русале" отметили, что руководство компании уходит в отставку из-за санкций США.

"С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, держателей долей и партнеров, находилась в постоянном обсуждении с представителями власти, чтобы найти способ ослабить санкции", — объяснили в компании.

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Так, с 23 мая исполнять обязанности генерального директора начал 52-летний Евгений Никитин. С 28 июня свои посты покинут члены совета директоров Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

В компании отметили, что американские санкции окажут негативное влияние на производство металла и продажи. Это может привести к "значительному" сокращению денежных потоков группы.

Напомним, санкционный удар по "друзьям" президента РФ Владимира Путина США нанесли 6 апреля. Под санкции попали семь российских олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников.

Дерипаска больше всех пострадал от введенных США санкций. В "черный список" попал сам предприниматель и подконтрольные ему компании, включая En+, "Базовый элемент", группу "ГАЗ", "Русал" и "Евросибхолдинг".

При этом Минфин США может снять санкционные ограничения с российского алюминиевого гиганта "Русала", если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию.