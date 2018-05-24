Из компании путинского олигарха Дерипаски уволилось руководство

Сегодня, 14:56

В "Русале" думают, как справиться с негативным эффектом санкций США

Олег Дерипаска. Фото: Getty
Олег Дерипаска. Фото: Getty

Российская компания "Русал", одним из акционеров которой является попавший под санкции олигарх Олег Дерипаска, объявила об отставке высшего рукводства, включая генерального директора Александру Бурико. Речь об этом идет в заявлении компании.

В "Русале" отметили, что руководство компании уходит в отставку из-за санкций США. 

"С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, держателей долей и партнеров, находилась в постоянном обсуждении с представителями власти, чтобы найти способ ослабить санкции", — объяснили в компании.

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Так, с 23 мая исполнять обязанности генерального директора начал 52-летний Евгений Никитин. С 28 июня свои посты покинут члены совета директоров Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

В компании отметили, что американские санкции окажут негативное влияние на производство металла и продажи. Это может привести к "значительному" сокращению денежных потоков группы.

Напомним, санкционный удар по "друзьям" президента РФ Владимира Путина США нанесли 6 апреля. Под санкции попали семь российских олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников. 

Дерипаска больше всех пострадал от введенных США санкций. В "черный список" попал сам предприниматель и подконтрольные ему компании, включая En+, "Базовый элемент", группу "ГАЗ", "Русал" и "Евросибхолдинг". 

При этом Минфин США может снять санкционные ограничения с российского алюминиевого гиганта "Русала", если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию.
санкции, Дерипаска, РусАл

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Источник:

"Сегодня"

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