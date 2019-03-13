Из-за крушения в Эфиопии Boeing потерял 26 миллиардов долларов

Капитализация компании и стоимость ее акций серьезно упали

Фото: AFP

Из-за крушения в Эфиопии Boeing потерял 26 миллиардов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cc/60b/5c88cc60bd3ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cc/60b/5c88cc60bd3ad.jpg 2019-03-13T11:26:00+02:00 Бизнес Капитализация компании и стоимость ее акций серьезно упали

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии рыночная капитализация авиакомпании Boeing упала на 26,6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance.

Так, до авиакатастрофы капитализация компании составляла 238,7 млрд долларов. Сегодня, 13 марта, этот показатель уже находится на уровне 212,1 млрд долларов.

Подешевели также и акции компании с 422,5 доллара стоимость упала до 375,41 доллара.

Источник: Yahoo Finance

Напомним, 10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Кроме того, менее чем за полгода до этого, 29 октября 2018 года, потерпел крушение еще один Boeing 737 Max 8, принадлежавший индонезийской авиакомпании Lion Air. Число погибших в тот раз составило 189 человек погибли.

После этих случаем ряд авиаперевозчиков и целые государства ввели запрет на использование Boeing 737 Max 8 до выяснения обстоятельств трагедии.

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