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Отказы и запреты: реакция разных стран на крушение Boeing в Эфиопии

Сегодня, 11:33

Ряд государств запретили эксплуатацию рухнувшей модели на своей территории, некоторые не обратили внимание на случившееся

Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX. Фото: Flickr
Отказы и запреты: реакция разных стран на крушение Boeing в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77b/ad1/5c877bad1d6a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77b/ad1/5c877bad1d6a1.jpg Другие страны Ряд государств запретили эксплуатацию рухнувшей модели на своей территории, некоторые не обратили внимание на случившееся

Крушение флагмана американского авиастроителя Boeing 737 MAX-8 в Эфиопии привело к тому, что ряд авиаперевозчиков и целые государства ввели запрет на использование этой модели до выяснения обстоятельств трагедии с самолетом Ethiopian Airlines, в которой погибли 157 человек.

Так, Индонезия приостановила эксплуатацию, решив проинспектировать все самолеты такой модели, а власти Вьетнама предупредили, что не станут выдавать эксплуатационный сертификат таким лайнерам, хотя местные авиакомпании ими и не пользуются.

Сингапур и Австралия также запретили эксплуатацию всех разновидностей самолетов Boeing 737 MAX в том числе и зарубежными компаниями, совершающими рейсы в эти республики.

А вот власти Индии лишь ужесточили требования для пилотов – теперь командирам Boeing 737 MAX 8 необходимо будет иметь не менее 1000 летных часов, а вторым пилотам – не менее 500. Кроме того, авиакомпаниям Казахстана рекомендовали провести после авиакатастрофы в Эфиопии необходимые тренинги.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Энрико Бривио сообщил, что решение Евросоюза по данному вопросу будет принято после консультаций с авиационными властями США, однако Федеральное правительство США назвало дальнейшую эксплуатацию Boeing 737 MAX-8 безопасной.

Среди авиакомпаний, временно отказавшихся пользоваться аварийными самолетами оказались сама Ethiopian Airlines, Comair (ЮАР), GOL (Бразилия). В то же время другие авиакомпании, как, например SilkAir (Сингапур), Norwegian (Норвегия) и все канадские авиалинии решили продолжить и дальше пользоваться Boeing 737 MAX.

А в мексиканской Aeromexico сперва заявили, что не собираются прекращать полеты на аварийных лайнерах, но позже сообщили об обратном решении.

Напомним, что самым первым пользоваться этими лайнерами на внутренних национальных авиалиниях запретил Китай.

Мы также писали, что вскоре после этого министр экономики Малайзии призвал пересмотреть контракт на покупку восьми Boeing 737 MAX-8 для национального авиаперевозчика Malaysia Airlines.

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Тег Эфиопия, крушение, самолет, Boeing, авиакатастрофа, Ethiopian Airlines, Boeing-737, авиалайнер

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Источник:

ТАСС

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