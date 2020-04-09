Кабмин дал новые послабления бизнесу: кому еще разрешили работать в карантин

Правительство внесло изменения в постановление по борьбе с коронавирусом

/ Фото: Reuters

Кабинет министров, который решил ужесточить наказания за сжигание травы и сухостоев , 8 апреля также внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", которыми дал новые послабления отечественному бизнесу.

Как сообщает глава Кабмина Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram, этими изменениями на период карантина была разрешена также деятельность новых субъектов хозяйствования, которые осуществляют:

почтовую и курьерскую доставку

строительные работы

сбор и заготовку отходов

торговлю строительными материалами

работу химчисток

Также было уточнено, что не нуждаются в самоизоляции несколько категорий людей старше 60 лет, это:

госслужащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";

военнослужащие и сотрудники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19;

лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:

- предоставляют услуги в отраслях энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности.

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- предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности, в сферах централизованного водоснабжения, водоотвода, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;

- являются коммунальными, аварийными и спасательными службами экстренной помощи населению;

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- включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

- являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

Напомним, неделей ранее Кабмин дал послабления бизнесу : разрешил продажу запчастей для транспортных средств, продажу суточного молодняка домашней птицы и работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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