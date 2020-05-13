Кабмин ослабил карантин для кафе и гуляющих на улице

Украинцам разрешили ходить на улице компаниями и сидеть в кафе группами

В условиях всеукраинского карантина, который продлили до 22 мая, с 11 мая были введены послабления для ресторанов и кафе. Им разрешили работать навынос, а также принимать гостей на летних площадках. Сегодня, 13 мая, Кабинет министров ослабил и эти ограничения.

"На летних площадках ресторанов и кафе разрешили не по два человека быть за столиком, а до четырех человек, не считая детей до 14 лет", – сообщил в своем Telegram-канале присутствующий на заседании правительства нардеп Алексей Гончаренко.

Как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, расстояние между местами для сидения должно оставаться не меньше полутора метров. При этом "летники" могут работать теперь не только под открытым небом.

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"У нас были только летние террасы под открытым небом. Пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе: под тентами, на верандах – так, как это существует", – отметил Степанов.

Кроме того, Кабмин разрешил передвигаться на улице группами из восьми человек.

Добавили еще один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться: у нас было не более двух человек – мы добавили не более восьми человек", - заявил министр Степанов перед голосованием Кабмина.

Также Гончаренко обнародовал копию соответствующего решения правительства.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что нововведения после технических доработок вступят в силу со дня опубликования.

Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. При этом по всему миру, включая Украину, власти пытаются поддержать бизнес, который страдает от ограничительных мер:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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