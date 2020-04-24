Как Украина будет выходить из карантина: подробности

Парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты могут открыть в первую очередь

Первый этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса, предусматривает контроль над распространением заболеваемости.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Согласно инфографике, которую он опубликовал в социальных сетях, если на протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

Также в таком случае будут разрешены оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, работа кофеен на вынос, работа автомоек, веломагазинов, пунктов велопроката, разрешит работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Второй этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19, предполагает уменьшения случаев инфицирования и разгрузку медицинской системы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно уменьшаться, правительство разрешит бытовое обслуживание населения, возобновит обучение в выпускных классах и подготовку к внешнему независимому оцениванию.

Также предполагается открытие заведений общественного питания на вынос, кинотеатров под открытым небом, спортивных залов и фитнес-центров, отелей, возобновятся спортивные соревнования при участии не более 50 зрителей.

Третий этап выхода из карантина предполагает освобождение медицинской системы от больных коронавирусом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер в пятницу, если на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз превышает количество новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%, правительство разрешит открытие спортивных и детских площадок и отдельных учреждений образования.

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Также в таком случае планируется запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в границах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, баз отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.

Четвертый этап предусматривает полный контроль над ячейками заражения в течение десяти дней подряд, когда количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно будет не менее 5 на область.

При этом могут заработать метрополитен и весь наземный транспорт, торгово-развлекательные комплексы и другие учреждения, спортивные и фитнес-залы, заведения общественного питания, учреждения культуры, образования, плановая медицина и стоматологическая помощь,

На пятом этапе речь идет о прекращении внутренней передачи вируса – единичные случаи, которые связаны исключительно с импортом заболевания.

В таком ​​случае речь идет об отмене других ограничений, кроме установленных местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.

Напомним, что ранее известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в Украине пик госпитализации больных коронавирусом придется на 2 мая. "Примерно с 29 апреля по 7 мая будет пик госпитализации", – считает врач.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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