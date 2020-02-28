Кабмин открыл новый портал для бизнеса: зачем он нужен

Онлайн-платформа будет работать в двух направлениях

Министерство цифровой трансформации презентовало запуск национальной онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бизнес". Как заявила замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, благодаря онлайн-платформе бизнес сможет найти перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также получить профессиональные консультации по бизнесу.

В целом портал будет работать в двух направлениях: информационная платформа и служба онлайн-консультаций. Сейчас на ней представлены каталог идей для бизнеса, шаблоны для создания дела, полезные кейсы, справочник предпринимателя, а также список необходимых юридических документов для открытия бизнеса.

"На онлайн-платформе можно будет просмотреть и выбрать бизнес-идею, пройти тест, чтобы узнать, какие документы нужно собрать для открытия своего дела, а также там будет функция онлайн-консалтинга для предпринимателей", – уточнила Ионан.

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Она добавила, что по данным мировой статистики, 80% предприятий закрываются в первый год работы, а 50% не переживают пятый год – так называемую "долину смерти" для бизнеса. Поэтому цель министерства – создать условия для успешного развития украинского предпринимательства.

Напомним, основное государственное приложение "Дія", предназначенное для цифровизации госуслуг, также продолжит развиваться. Так, через несколько месяцев приложение пополнится новыми возможностями – туда добавят студенческий билет, паспорт гражданина Украины и "автогражданку" для автомобилистов.

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