"Автоцивилка" и студенческий билет скоро появятся в приложении "Дія"

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Вместе с приложением "Дія" сразу запустят цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) и электронный студенческий билет. Об этом сообщил разработчик мобильного приложения Мстислав Баник.

"Документ, над которым мы заканчиваем работу и он будет готов в ближайшее время – это "автоцивилка". Таким образом, мы получаем три из трех водительских документов в смартфоне, что очень облегчит жизнь каждому водителю. Второй документ, над которым мы работаем, – студенческий билет… Уже очень скоро будут доступны почти 900 тыс. цифровых студенческих билетов", – сказал он во время презентации мобильного приложения "Дія" в Киеве в четверг.

По словам Баника, также Минцифры разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карточка и заграничный паспорт).

Кроме того, он отметил, что уже в марте приложение "Дія" перестанет тарифицироваться мобильными операторами.

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"Где бы вы не находились, если на счету есть хотя бы одна копейка и 1 Мгб трафика – "Дія" будет доступна на все 100%", – сказал разработчик.

Баник добавил, что в планах до конца 2020 года получить 10 млн активных пользователей приложения "Дія".

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Сайт и приложение "Дія" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "Государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что цель правительства – 100% государственных услуг онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине запустили работу мобильного приложения "Дія", презентацию которого посетил президент Владимир Зеленский. Он напомнил о своей мечте кардинально изменить отношения между государством и гражданами страны. Глава государства считает, что государство должно быть для человека удобным, простым и понятным сервисом.

Также мы рассказывали, что доступность онлайн-услуг – это также и умение ими воспользоваться. Украинцев начали обучать цифровой грамотности с помощью сериалов.

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