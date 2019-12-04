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Кабмин подготовил для физлиц-предпринимателей новые правила: подробности

4 декабря, 11:45

Кабмин предлагает отменить книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС

Заседание Кабмина

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

После того как президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об электронных чеках и кешбэке, правительство предлагает Верховной Раде отменить книгу учета для физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сегодня… регистрируем законопроект, который немного упростит взаимодействие с налоговой. Из самого интересного – отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС", – написал он.

По его словам, данный законопроект собрал "едва ли не рекордное количество подписей от депутатов из всех фракций".

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Ранее сообщалось, что народные депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект о повышении лимитов для ФЛП – № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации обращения товаров и услуг".

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Кабмин подготовил для физлиц-предпринимателей новые правила: подробности
Заседание Кабмина

Документ предлагает установить новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й ФЛП группы на уровне 1 млн гривен, 5 млн гривен и 10 млн гривен соответственно. Для предпринимателей 1-й группы, которые предоставляют бытовые услуги, собираются снизить налог до 0%.

По мнению депутатов, если законопрокт вступит в силу, больше предпринимателей смогут воспользоваться "упрощенкой", а украинцам, которые только думают стать предпринимателями 1-й группы, сделать это будет легче. В то же время, как уверена Пидласа, такие меры помогут вывести из игры тех, кто прикрывается "упрощенкой" для махинаций и уклонения от налогов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие налоговые нововведения пугают украинский малый бизнес. Впрочем, фискалы уверяют, что проблем у ФЛП не прибавится:

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    Кабинет министров Дмитрий Дубилет ФЛП

    Источник: Сегодня

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