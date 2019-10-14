Кешбэк и закон о кассовых аппаратах​​: налоговые новшества пугают бизнес

В фискальной службе уверяют, что нововведения - к лучшему, но бизнес обеспокоен

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Предприниматели бьют тревогу: говорят, что налоговые новации угрожают их бизнесу. От президента требуют не подписывать принятые парламентским большинством законы о кассовых аппаратах и ​​кешбэке.

"У нас торговля, в основном, на улице. Это пыль, мороз, холод, солнце. И если, например, мы поставим кассовый аппарат, который очень тяжелый в обслуживании, он моментально угробится", – сетует предпринимательница Галина Новожилова.

Галина торгует строительными материалами. Оборот в полмиллиона гривен в год позволяет платить налоги по упрощенной системе.

"Мой муж отчитывается раз в год. Если не будет упрощенной системы, нам надо будет нанимать бухгалтера, потому что мы не сможем сами это делать", – говорит женщина.

А владелец кафе Борис Эмильдеш возмущается, что власть взялась за мелких предпринимателей, и ожидает злоупотреблений со стороны налоговиков.

"Ко мне придут с проверкой. Что будет после этой проверки, как вы думаете? Это будет опять коррупционная нагрузка. Поэтому мы и возмущаемся, что сейчас идет давление, по сути, на легальный бизнес, который платит налоги, создает рабочие места", – говорит предприниматель.

Нововведения повлияют едва ли не на весь малый бизнес – почти 2 млн физических лиц предпринимателей (ФОП, укр. – ФЛП). В зависимости от годового оборота, "упрощенцев" разделяют на четыре группы, для каждой – своя налоговая ставка:

1 группа – ФЛП. Прибыль – 300 тыс. грн в год. Отсутствуют наемные работники. Розничная торговля на рынках или оказание бытовых услуг. Ставка единого налога – до 10% минимальной зарплаты.

2 группа ФЛП. Прибыль – 1,5 млн грн в год. До 10 наемных работников. Ставка единого налога – до 20% минимальной зарплаты.

3 группа – ФЛП или юридическое лицо. Доход – 5 млн грн в год. Неограниченное количество наемных работников. Ставка единого налога – 3% или 5% от дохода.

4 группа – ФЛП или юридическое лицо-сельхозпроизводитель. Неограниченное количество наемных работников. Налог – с каждого гектара земли.

С 1 января 2021 года предпринимателей второй, третьей и четвертой групп хотят обязать использовать РРО – регистраторы расчетных операций, или те же кассовые аппараты. А с 1 октября 2020 года без таких девайсов не смогут работать продавцы ювелирных изделий, б/у вещей в магазинах, техники с гарантийным обслуживанием, а также аптеки, рестораны и кафе, в частности, быстрого обслуживания, турагентства и гостиницы.

"Введение регистраторов расчетных операций не будет касаться физических лиц. Просто людей, которые пришли на рынок продать какие-то бывшие в употреблении вещи или личные вещи, или какие-то овощи", – уверяет председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов.

Товар на рынках – стихийных и легальных – будут продавать без чеков. А вот в магазинах обязаны будут их выдавать. Иначе – штраф 850 грн, а в случае повторного нарушения – 1700 грн.

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Чеки уходят в "цифру"

Вместе с бумажными чеками в обороте будут и электронные. Например, в виде SMS. Сразу после покупки можно будет проверить, не нарушил ли предприниматель налоговое законодательство. Если покупатель найдет свой чек в базе данных ГНС, товар продали легально. Если нет – человек имеет право на возмещение стоимости покупки.

Это и есть так называемый кешбэк: предприниматель заплатит штраф – 150% от стоимости товара – если не зарегистрирует чек на сервере налоговой. Часть суммы получит покупатель, часть – бюджет.

"Кешбэк" можно будет применить на покупки, которые превышают 850 гривен. То есть, мелкий бизнес уровень продуктового магазина – хлеб, молоко, йогурты – эта тема была исключена из-под действия этого закона", – говорит экономический эксперт Даниил Монин.

Покупателей поощряют сообщать о фактах нарушений. Монин считает, что это не будет способствовать развитию малого бизнеса.

"Государство использовало механизм кнута. То есть, чтобы стучали, давили. Вообще в других странах как приобщали к чекам? Они устраивают лотереи, где ты можешь выиграть какие‑то дополнительные суммы. Нам, наоборот, нужно бизнес‑среду улучшать. Делать здесь условия, чтобы создавались рабочие места. А получается, что мы, наоборот, выгоняем из страны активных граждан", – говорит он.

Но в налоговой уверяют: нововведения к лучшему. Вместе с традиционными кассовыми аппаратами можно будет использовать смартфоны, планшеты, ноутбуки или компьютеры.

"Мы решили избавить предпринимателей, использующих РРО, от необходимости ведения книги КУРО (книга учета расчетныхопераций. – Ред.). То есть, эти все книги, отчеты, подклеивание – это все уйдет в прошлое. Надо будет в конце рабочего дня нажать одну кнопку и отправить отчет на фискальный сервер ГНС", – говорит Верланов.

Мобильные приложения и программы планируют разработать весной 2020 года. И хотя предпринимателям обещают цифровую эру, обязательные ежедневные отчеты пока заставляют печатать на бумаге. Бизнес обеспокоен, что принципы упрощенной налоговой системы нивелируются, а потому предприниматели грозят новыми акциями протеста.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Обязательные чеки: почему мелкий бизнес против

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что физическим лицам – предпринимателям (ФЛП, с укр. – ФОП) не нужно переживать относительно дальнейших действий правительства: "Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей, – у тех действительно будут проблемы", – сказал Гончарук.

Ранее депутаты и предприниматели также обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений:

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