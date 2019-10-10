Новые правила для физлиц-предпринимателей: Зеленский прокомментировал

Некоторые компании не захотели платить налоги, выйти из тени и придумали оформить все на ФЛП, отметил президент

/ Фото: president.gov.ua

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Изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, с укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов. Об этом в ходе пресс-марафона сказал президент Владимир Зеленский.

"Это нормально, когда ФЛП работают. Но (ненормально), когда компании не захотели платить налоги, выйти из тени и придумали оформить все на ФЛП. Очень много ФЛП работают в одной компании – помощники, секретари. Поэтому наше правительство ... хотело преодолеть такие коррумпированные схемы. Вот к чему было это решение. Я думаю, что они на правильном пути, и это обеспечит выход экономики из тени. Все должны платить налоги", - сказал он.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что физическим лицам – предпринимателям не нужно переживать относительно дальнейших действий правительства.

"Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей, – у тех действительно будут проблемы", – сказал Гончарук.

По его словам, правительство даже с такой категорией бизнеса поступает очень гуманно, предоставляя время на перестройку бизнес-модели для работы в правовом поле.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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