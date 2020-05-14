Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Хотя карантин в Украине продлен до 22 мая, правительство продолжает постепенно смягчать карантинные ограничения.

Так, сегодня, 14 мая, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение восстановить работу непродовольственных рынков. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, решение правительства вступит в силу после опубликования.

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Как сообщалось, в Украине с 1 мая начали работать продуктовые рынки. По данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, к 12 мая в стране было открыто 640 рынков.

С 11 мая в Украине ослабили карантин для работы малого бизнеса: восстановлена работа заведений питания на вынос, летних площадок кафе и ресторанов, а также разрешена работа непродовольственных магазинов.

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Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что может заработать с 22 мая.

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