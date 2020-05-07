Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

В Украине открылось больше половины продуктовых рынков

7 мая, 12:26

Ксения Капустинская

Работу украинских базаров разрешили с 30 апреля, а открываться они начали с 1 мая

Впервые за два карантинных месяца в Украине с 1 мая начали работать рынки. При этом по состоянию на 6 мая в стране уже было открыто больше половины рынков, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодняшний день в Украине открылась большая половина рынков – 469 рынков из 872", – отмечается в сообщении.

В Минэкономики также напомнили, что с 11 мая будет восстановлена работа заведений питания на вынос, летних площадок кафе и ресторанов, а также разрешена работа непродовольственных магазинов.

Реклама

В тренде
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документ

"Мы слышим бизнес. Мы понимаем ситуацию. В ежедневном режиме мы ведем диалог с предпринимателями в рамках Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Встречаемся с профильными ассоциациями. Мы стараемся взвешенно реагировать на запросы, соблюдая баланс между сохранением экономики и сохранением здоровья людей", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как возвращаются к работе украинские рынки и как происходят проверки.

Также сообщалось, что карантин в Украине продлили до 22 мая. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рынки карантин Минэкономики министр экономики Игорь Петрашко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин ослабляют: кому разрешат работать с 11 мая
Карантин ослабляют: кому разрешат работать с 11 маяБизнес
В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат
В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплатЭкономика
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасльЭкономика
В
В "Слуге народа" рассказали, сколько кафе и ресторанов ликвидировались из-за карантинаБизнес
"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынковЭкономика
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...