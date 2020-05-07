В Украине открылось больше половины продуктовых рынков

Работу украинских базаров разрешили с 30 апреля, а открываться они начали с 1 мая

Впервые за два карантинных месяца в Украине с 1 мая начали работать рынки. При этом по состоянию на 6 мая в стране уже было открыто больше половины рынков, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодняшний день в Украине открылась большая половина рынков – 469 рынков из 872", – отмечается в сообщении.

В Минэкономики также напомнили, что с 11 мая будет восстановлена работа заведений питания на вынос, летних площадок кафе и ресторанов, а также разрешена работа непродовольственных магазинов.

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"Мы слышим бизнес. Мы понимаем ситуацию. В ежедневном режиме мы ведем диалог с предпринимателями в рамках Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Встречаемся с профильными ассоциациями. Мы стараемся взвешенно реагировать на запросы, соблюдая баланс между сохранением экономики и сохранением здоровья людей", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как возвращаются к работе украинские рынки и как происходят проверки.

Также сообщалось, что карантин в Украине продлили до 22 мая. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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