Как оформить пособие по безработице онлайн: список необходимых документов

Теперь выплаты безработным назначают не с восьмого дня, а с первого

Безработные в Украине не останутся без социальной помощи. В Центрах занятости успокаивают: несмотря на то, что клиентов не принимают лично, средства исправно переводят на счета.

Чтобы встать на учет, достаточно отправить через интернет пакет бумаг в выбранное вами отделение:

скан паспорта

скан ИНН-код

скан трудовой книжки

скан документа об образовании.

Сюда же не забудьте добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства. Среди нововведений также значится то, что назначают выплаты с первого дня обращения, а не с восьмого, как это было раньше. Не надо приходить лично и тем, кто уже находится на учете как безработный. "Бесконтактные" изменения будут действовать до конца карантина.

Любовь Бершадская, начальник управления организации предоставления социальных услуг Госслужбы занятости:

"Поскольку внесены изменения в порядок, поэтому человек не может физически посетить своего специалиста, а мы не принимаем клиентов. Принято решение, что специалисты звонят к клиентам уточняют их намерение, что они будут в статусе зарегистрированного безработного, и только после этого происходит начисление пособия по безработице".

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство разработало новый план, благодаря которому в Украине появятся ровные дороги и миллионы вакансий. Так новости "Сегодня" писали о том, что безработным из-за карантина Кабмин предложит ремонтировать дороги.

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