В Украине изменили правила выплат для безработных

Кабмин также добавил 500 миллионов гривен на такие расходы

Кабинет министров Украины увеличил размер Фонда государственного социального страхования на 500 млн гривен. Такое решение принято, чтобы увеличить расходы на поддержку безработных, количество которых, по данным Госстата, составляет 1,6 млн человек.

Кроме того, правительство изменило схему выплат по безработице на период действия всеукраинского карантина. Такие выплаты будут перечислять в первый день регистрации безработного в службе занятости. Раньше их проводили на седьмой день после регистрации.

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"Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение семи дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления иного вида занятости", – объясняют в Кабмине.

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Напомним, ранее в Международной организации труда подсчитали, что пандемия COVID-19 может существенно повлиять на рынок труда, оставив без работы 25 млн человек по всему миру.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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