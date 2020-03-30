Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине изменили правила выплат для безработных

30 марта, 13:02

Ксения Капустинская

Кабмин также добавил 500 миллионов гривен на такие расходы

Кабинет министров Украины увеличил размер Фонда государственного социального страхования на 500 млн гривен. Такое решение принято, чтобы увеличить расходы на поддержку безработных, количество которых, по данным Госстата, составляет 1,6 млн человек.

Кроме того, правительство изменило схему выплат по безработице на период действия всеукраинского карантина. Такие выплаты будут перечислять в первый день регистрации безработного в службе занятости. Раньше их проводили на седьмой день после регистрации.

Реклама

"Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение семи дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления иного вида занятости", – объясняют в Кабмине.

В тренде
Правительство обновило макроэкономический прогноз: ключевые параметры

Напомним, ранее в Международной организации труда подсчитали, что пандемия COVID-19 может существенно повлиять на рынок труда, оставив без работы 25 млн человек по всему миру.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выплаты безработица рынок труда Кабинет министров пандемия безработные

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробностиДругие страны
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять законЭкономика
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут измененияЭкономика
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для УкраиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...