Безработным из-за карантина Кабмин предложит ремонтировать дороги

Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, вымащивания тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – отметил Шмыгаль.

Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина.

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Кабинет министров установит дополнительные выплаты в размере 500 гривен (для пенсионеров старше 80 лет), а также предложит индексировать пенсии на 11% с мая – это решение должен поддержать парламент.

Доплата 1 тысячи гривень пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство проведет переговоры с международными финансовыми организациями, чтобы привлечь средства, необходимые в условиях всеукраинского карантина.

А мэр Киева Виталий Кличко жестко призвал жителей столицы соблюдать карантин и не гулять по городу без уважительной причины. Он отмечает, что ограничительные меры введены в столице своевременно, и если бы их не было – картина заражения коронавирусом в городе "была бы совсем другой".

В столице и Киевской области режим ЧС и карантин продлятся по меньшей мере до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:

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