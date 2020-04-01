Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Безработным из-за карантина Кабмин предложит ремонтировать дороги

1 апреля, 18:58

Виктория Подолянец

Правительство разработало новый план, благодаря которому в Украине появятся ровные дороги и миллионы вакансий

Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, вымащивания тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – отметил Шмыгаль.

Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина.

Реклама

Кабинет министров установит дополнительные выплаты в размере 500 гривен (для пенсионеров старше 80 лет), а также предложит индексировать пенсии на 11% с мая – это решение должен поддержать парламент.

Доплата 1 тысячи гривень пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

В тренде
Доллар упал ниже психологической черты, евро теряет в цене

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство проведет переговоры с международными финансовыми организациями, чтобы привлечь средства, необходимые в условиях всеукраинского карантина.

А мэр Киева Виталий Кличко жестко призвал жителей столицы соблюдать карантин и не гулять по городу без уважительной причины. Он отмечает, что ограничительные меры введены в столице своевременно, и если бы их не было – картина заражения коронавирусом в городе "была бы совсем другой".

В столице и Киевской области режим ЧС и карантин продлятся по меньшей мере до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дороги правительство безработица

Источник: Экономическая правда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробностиДругие страны
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для УкраиныЭкономика
Картина карантина: что творится в супермаркетах
Картина карантина: что творится в супермаркетахУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...