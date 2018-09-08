Как открыть антистрессовый центр: бизнес-план

Украинцы не привыкли ходить к психологам — многие считают, что это дорого, да и непривычно нашему человеку раскрывать душу перед незнакомцами. Тем не менее внутреннее "я" все же требует выброса негативных эмоций, помощи в решении текущих проблем, определения точки баланса в треугольнике "работа/семья/друзья". Тут на помощь приходят распространенные за рубежом антистресс-центры.

"Этот формат близок украинцам, потому что создаются тематические группы любой направленности — кому за 60, клуб молодых мам, союз ценителей здоровья. Тут собираются люди разного социального уровня, но объединенные одной проблемой. Клубы ведут психологи, которые помогут выбраться людям из кризиса. Параллельно с этим могут быть организованы различные релакс-мероприятия — например, курс массажа или занятия по йоге. В итоге человек находит внутренний баланс, новые интересы и интересных собеседников. Поэтому запуск антистресс-клубов можно рассматривать как неплохой бизнес-старт в Украине", — считает руководитель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Сегодня" изучила перспективы открытия небольшого центра в Киеве.

1. Характеристика проекта

Открываем в Киеве центр по борьбе со стрессами "Счастливчик". Наши специалисты будут набирать группы, где будут бороться с конкретными проблемами, например, профессиональное выгорание, кризис среднего возраста, измена второй половинки, поиск взаимопонимания с детьми-подростками и т. д. В каждой группе будет заниматься по 4—6 человек. В этих группах будут идти классические групповые занятия с психологом: с обозначением проблемы, обменом опытом, обсуждением ошибок и т. д. Помимо этого, будут применяться различные релакс-практики: йога, массаж, прогулки на природе и пр. По предварительным оценкам, если услугами антистресс-центра воспользуются 6 человек в месяц, проект окупится через 2,8 года.

2. Стартовый капитал

Для запуска антистресс-центра понадобится помещение. Для этого на первых порах можно воспользоваться собственной квартирой, если помещение находится недалеко от метро или рядом имеется хорошая транспортная развязка. Это позволит сэкономить на старте, а когда дело пойдет в гору, можно будет арендовать офис. Главное, чтобы в квартире было в наличии свободное помещение в 20 кв. м. Эта комната должна быть с ремонтом. Желательно, чтобы обои были в светлых тонах, на полу — ковролин, на окнах — жалюзи. Также в комнате нужно разместить столы и стулья (чтобы могли разместиться до 10 человек), проектор, ноутбук, сканер и принтер, пара мобилок, модем-роутер и т. д. Такой ремонт и закупка мебели/техники может потянуть на 70 тыс. грн.

Еще 5 тыс. грн заложим на закупку необходимой литературы, формирование начального запаса канцтоваров и расходников для принтера.

ВСЕГО: 75 тыс. грн.

3. Текущие расходы

Раз работать планируем в своем помещении, то сможем сэкономить на аренде. Но придется оплачивать электричество, интернет, мобсвязь — на это заложим 1000 грн. Не забываем о мелких текущих расходах: лампочки, моющие, ремонт оргтехники — еще 1000 грн.

Команда. В проекте будут работать владелец бизнеса, психолог по образованию (з/п — 12 тыс. грн). Он возьмет на себя ключевые обязанности: привлечение клиентов, ведение групп, маркетинговые задачи и т.д. Также нужен будет тренер по йоге — ставка 4000 грн плюс 10% за каждого ученика. График у тренера будет гибкий, поэтому он сможет вести и другие проекты. Аналогичные условия будут и у массажиста (ставка 4000 грн и 10% за каждое занятие). Бухгалтерскую отчетность будет вести экономист на аутсорсинге (2000 грн). Нужна будет и уборщица (1000 грн).

ВСЕГО: 25 тыс. грн.

4. Маркетинг, реклама

Запуск антистресс-центра потребует сайта-визитки. Создание сайта, а также годовые домен и хостинг потянут на 15 тыс. грн. Тут разместим фото помещения, профили команды, услуги, цены, контакты. Сайт потребует рекламной раскрутки в интернете, поэтому ежемесячно будем тратить на маркетинг до 5 тыс. грн. Еще 1000 грн в месяц будет уходить на печать визиток, флаеров, пригласительных, плакатов.

Популяризуем наш проект и бесплатными методами, для этого заведем страницы в соцсетях, будем публиковать объявления, акции, полезные новости. Еще планируем искать специальные форумы, где люди просят помощи, — предложим там свои услуги.

ВСЕГО: на старте 15 тыс. грн плюс 6000 грн ежемесячно.

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, занятие в антистресс-центре может стартовать от 500 грн. Если набрать группу из шести человек, одно занятие будет стоить 3000 грн. Предположим, что наши клиенты будут заниматься 3 раза в неделю по 2 часа. Тогда можем заработать 9000 грн. Но раз в неделю будут занятия по йоге и раз в неделю — массаж, поэтому стоимость одной группы (3000 грн) уменьшается на 10% (300 грн) — вознаграждение мастеру. То есть за неделю нам придется отдать 600 грн — по 300 грн тренеру по йоге и массажисту. В итоге остается 8400 грн.

Получается, что ежемесячно мы заработаем 33 600 грн. Отсюда минусуем текущие (25 тыс. грн) и маркетинговые (6000 грн) расходы (всего 31 тыс. грн), остается 2600 грн. С учетом стартовых (75 тыс. грн) и маркетинговых (15 тыс. грн) затрат (всего 90 тыс. грн) наш проект окупится не раньше чем через 2,8 года. Но процесс можно ускорить, если правильно раскрутить проект и набирать ежемесячно несколько групп.

Разогревайте спрос у знакомых

Наш бизнес-план столичного антистресс-центра проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Он считает, что клубный формат борьбы с депрессией может оказаться перспективным бизнес-начинанием, ведь в кризис многим украинцам требуются доступные и эффективные релакс-мероприятия. Но в нашей стране эта услуга мало распространена, поэтому запускать такой клуб нужно весьма осторожно, внимательно просчитав стартовые инвестиции. "Правильно, что первый этап антистресс-центра запускается в собственном помещении. Это позволяет существенно сэкономить на расходах по аренде. Вместе с тем затраты на ремонт и покупку мебели можно снизить, если сделать ремонт своими руками, а столы и стулья приобрести в хорошем, но бэушнем состоянии", — приводит примеры Забловский.

По его словам, вначале сэкономить можно и на создании интернет-сайта.

"Дело в том, что если у психолога, запускающего центр, уже есть свои клиенты — значит, в его антистресс-клуб эти люди точно пойдут: им интересно, что это за новая услуга. Это значит, что первый спрос обеспечен. Помимо этого, имеет смысл делать ставку по раскрутке клуба на личную страничку психолога-предпринимателя в соцсетях. А все потому, что у хорошего специалиста, как правило, его профиль в "Фейсбуке" или "Инстаграме" грамотно раскручен. Так почему бы этим не воспользоваться в бизнес-целях? Платный сайт антистресс-центра на первом этапе лучше не заказывать — не исключено, что личные связи позволят обеспечить спрос услуги. Сделать сайт-визитку можно на бесплатных конструкторах. А если потом потребуется профессиональная демонстрация продукта, например, планируется создать видеоблог, стоит заказать дизайнерами создание полноценного сайта", — советует Забловский.

Регистрируем услуги легально

Юристы отмечают, что обращение за помощью к психологу является распространенной практикой на Западе, но в Украине такой вид предоставления услуг находится только на стадии развития. Поэтому запуск антистресс-центров в крупных городах нашей страны является перспективным вариантом ведения бизнеса. Но чтобы такие услуги предоставлялись в правовом поле, необходимо оформить необходимые разрешения.

"Предоставление услуг психологом (кроме лечебной психотерапии или психиатрии) является социальной деятельностью и не относится к медпрактике. А потому, согласно закону, не требует получения лицензии", — отмечает партнер АО "А.Д.ХОК" Александр Иванишин.

В то же время, перед запуском антистресс-центров нужно осуществить госрегистрацию субъекта предпринимательской деятельности, обратившись с пакетом документов госрегистратору или любому нотариусу.

"Оптимальной организационно-правовой формой для ведения этого бизнеса является регистрация физлица-предпринимателя и избрание упрощенной системы налогообложения, что позволит значительно минимизировать налоговую нагрузку в антистресс-центре", — уточняет юрист.

Следующий шаг — подбор подходящего помещения.

"После нужно получить в Госпотребслужбе заключение госсанэпидэкспертизы, соответствует ли помещение саннормам и требованиям по осуществлению такого рода деятельности", — продолжает Иванишин.

Далее нужно обратиться в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Именно терорганы ГСЧС осуществляют функции регистрации деклараций касательно соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности. Они также дают разрешение на запуск помещения антистрессового центра", — указывает Иванишин.

Важно учитывать, что открытие заведений предоставления услуг гражданам, к коим относится и антистресс-центр, согласовывается с органами местного самоуправления.

"Поэтому перед открытием и началом работы обязательно нужно сообщить об этом письменно в орган местного самоуправления (его исполнительный орган), на территории которого будет осуществляться хоздеятельность", — поясняет юрист.

А еще стоит помнить, что в антистресс-центрах должны работать исключительно дипломированные специалисты, поэтому они должны постоянно проходить курсы повышения квалификации.

Формируйте интересы клиентов

Эксперты уверены: успех такой услуги, как антистресс-центр, зависит от квалификации психологов, тренеров и других сотрудников.

"Руководитель группы должен увлекать, вести людей за собой. Он должен чувствовать их проблемы и помогать в поиске баланса. Причем нужно проводить такую терапию разными способами: важно, чтобы интерес группы не угасал. Условно, какое-то время люди могут заниматься йогой, но кому-то из них такой релакс может оказаться не по душе. Тогда нужно искать новый формат расслабления: ароматерапия, концерты классической музыки, плавание и др. И если постоянно менять подходы взаимодействия с группой, рано или поздно удастся решить все проблемы, помочь обрести людям внутреннее спокойствие и даже закрепить результат", — считает Андрей Кривонос.

При этом эксперт уточняет: чтобы люди в антистресс-центре шли за психологом или тренером, он должен много читать, изучать новые практики и постоянно самосовершенствоваться.

"Если руководитель группы не будет авторитетом для людей, ему не будут доверять. Группа не пойдет за таким тренером", — уточняет Кривонос.

В свою очередь, психологи отмечают: клубы, где идет совмещение психологической практики, физической активности и занятий по расслаблению, действительно помогают бороться со стрессами. Но в таком комплексном подходе важно аккуратно вести клиентов.