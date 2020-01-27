Как заработать на продаже игрушек: бизнес-план

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Какие бы сложные времена ни наступали в нашей стране, родители все равно будут покупать детям одежду, обувь, игрушки и книги. Именно поэтому бизнес, связанный с производством или продажей детских товаров, является стабильным и перспективным, считают эксперты.

"Дети быстро растут, поэтому менять гардероб или покупать развивающие аксессуары приходится часто. Так что имеет смысл рассмотреть возможности запуска точки продаж детских игрушек, книг, техноновинок и т. д. Такие проекты реально организовать как в онлайне, так и в офлайне, а стартовые затраты могут быть невысоки и не превышать $2-3 тысяч. При этом окупиться расходы могут довольно быстро — в течение полугода-года. И, что важно, этот вариант построения бизнеса является довольно интересным с точки зрения самозанятости, ведь не нужно тратить сутки напролет на обслуживание торговой точки в онлайне", — поясняет нам глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

"Сегодня" изучили преимущества и недостатки запуска в Киеве небольшого интернет-магазина по продаже детских игрушек.

1. Характеристика проекта

Открываем интернет-магазин по продаже детских игрушек в Киеве "МалышОК". Ориентироваться будем на детей от рождения до трех лет. Предложим клиентам товар для подарков — развивалки, книжки, грызунки и т. д., бюджетного и среднего ценового диапазона — до 500 грн. Также под заказ покупатели смогут приобрести игрушки подороже, которые попросим создать мастеров хендмейда или закажем за рубежом. Сконцентрироваться планируем на реализации товара украинского производства: в нашей стране можно найти недорогие, качественные и интересные вещи. По предварительным оценкам, если ежедневно в нашем интернет-магазине 5 клиентов приобретут товар на средний чек в 150 грн, проект окупится через 5 лет.

2. Стартовый капитал

Изначально нужно вложиться в разработку платформы для торговли. Придется потратить 18—20 тыс. грн, чтобы получить интернет-магазин, а также оплатить домен и хостинг сроком на год. На нашем веб-сайте нужно будет разместить информацию о товаре с фото, характеристиками и ценами. Не обойтись также без контактных данных, правилах оплаты, доставки, возврата и т. д.

Отдельная тема — закупка техники. Для работы проекта понадобятся ноутбук, принтер и сканер, модем-роутер, мобилка, фотоаппарат и т. д. Заложим на эти цели 50 тыс. грн.

И, конечно, важно сформировать первоначальный запас товара. На закупку игрушек заложим 20 тыс. грн.

ВСЕГО: 90 тыс. грн.

3. Текущие расходы

Раз не собираемся запускать реальный магазин, сэкономим на аренде помещения. Все потому, что работать планируем из дома, тут же будет храниться товар. Но в то же время нужно постоянно оплачивать электроэнергию, интернет, мобсвязь, ремонт оргтехники. Сюда направим около 2000 грн.

Команда также не потребует больших расходов, ведь наш проект рассчитан на самозанятость. Предприниматель будет заниматься поставками товара, общением с клиентами, обновлением информации, доставкой товара через почтовые сервисы и т. д. Ставка у владельца магазина будет в пределах 8 тыс. грн. Дополнительно нужно учесть 2 тыс. грн для бухгалтера, который будет готовить отчеты в налоговую. Около 1000 грн предусмотрим для покупки чернил в принтер, канцтоваров, упаковочных материалов и т. д.

ВСЕГО: 13 тыс. грн.

4. Маркетинг, реклама

Для продвижения проекта воспользуемся бесплатными методами раскрутки — создаем группы в соцсетях вроде "Фейсбук" и "Инстаграм". Публикуем там интересные новости, информацию об игрушках, в частности о новинках и распродажах. А еще будем ставить данные о нашем магазине в спецгруппах для родителей, форумах мам и пр.

Не исключено, что популяризация интернет-магазина в интернете потребует финансовых вложений. Поэтому предусмотрим около 3 тыс. грн в месяц на рекламу в соцсетях и интернете, а также будем периодически печатать визитки.

ВСЕГО: 3 тыс. грн ежемесячно.

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, средняя наценка на детских игрушках составляет около 40—150%. Раз планируем работать в недорогом сегменте, наценка на товар должна быть в районе 40%. То есть условно, если приобретаем товар по 100 грн, продадим его по 140 грн. Предположим, ежедневно 5 человек купят у нас товара на средний чек в 150 грн. Тогда в месяц заработаем 22 500 грн. Отсюда минусуем текущие (13 тыс. грн) и маркетинговые (3 тыс. грн) расходы (всего 16 тыс. грн), остается 6500 грн. Нужно учесть и средства на поддержание товарного ряда: отложим хотя бы 25% (5 тыс. грн) от стартовых затрат на формирование ассортимента. Остается 1,5 тыс. грн. Это значит, что с учетом стартовых затрат (90 тыс. грн) наш проект окупится через 5 лет.

Четко определяем концепцию

Наш бизнес-план запуска интернет-магазина по продаже детских игрушек проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что этот проект является хорошим вариантом самозанятости для молодых родителей — они разбираются в модных трендах на рынке детских игрушек.

"Родители всегда знают, какие игрушки нравятся детям в конкретном возрасте, и понимают, что можно предложить потенциальным клиентам с точки зрения решения разных задач. Например, для развития логики и мышления, в качестве спокойных игр перед сном или в виде подарков крестникам", — поясняет Андрей Забловский.

По его словам, перед запуском интернет-магазина детских игрушек важно определить концепцию продаж:

"Зачастую начинающие предприниматели хотят торговать всем подряд и для всех детей — от нуля и до совершеннолетия. Это грубейшая ошибка! Нужно четко понять, какой клиент ближе — конкретный возрастной коридор и даже пол. Например, речь идет о девочках в возрасте с 4 до 6 лет. Помимо этого, полезно понять, какой направленности игрушки будут продаваться в интернет-магазине. Можно сконцентрироваться, например, на развивалках или хобби — вышивании, рисовании, счете, мелкой моторике".

Далее важно разобраться, кто будет поставщиком товара.

"Можно закупать игрушки украинского производства или ближнего зарубежья — при условии, что товар будет качественным, экологичным, эксклюзивным и по доступной цене. Но, как вариант, может подойти и китайское производство: в этой стране реально можно подыскать товар разного уровня — и низкопробный, и очень хорошего качества", — уточняет Андрей Забловский.



В то же время эксперт уверен: в нашей стране детские игрушки лучше продавать по доступной цене. По его словам, украинские семьи не имеют дохода, достаточного для дорогих приобретений для детей, поскольку много средств уходит на питание, одежду и лечение ребенка.

"Поэтому, чтобы определить оптимальный средний чек на товар, которым планирует торговать предприниматель, лучше всего изучить предложение конкурентов, выяснить их слабые и сильные стороны и сформировать конкурентное предложение", — советует Забловский.

Работаем в рамках закона

По мнению юристов, развитие интернета позволяет рассматривать варианты по запуску дистанционной торговли вещами. И особое место в этом списке занимают детские товары.

"Этот бизнес интересен малым предпринимателям: они покупают детские товары оптом по приемлемым ценам, пополняя ассортимент интернет-магазинчиков новинками. В итоге онлайн-торговля детскими товарами может наращивать объемы. Но если хотите, чтобы бизнес работал спокойно и перспективно, важно вести торговлю официально", — поясняет партнер "А.Д.ХОК" Ярослав Добровольский.

По его словам, продажа детских игрушек в онлайне требует регистрации предпринимательства на юрлицо или физлицо.

"Чтобы легально запустить интернет-магазин, следует зарегистрировать ЧП и выбрать группу налогообложения. Можно находиться на упрощенной системе налогообложения", — уточняет юрист.

При этом если интернет-магазин будет работать без госрегистрации, за эту деятельность предусмотрена админответственность в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн.

"Также могут быть конфискованы продукция и деньги, полученные от реализации", — предупреждает Добровольский.

Помимо этого, перед запуском интернет-магазина важно изучить правила э-торговли.

"Продажа товаров в онлайне лицензированию не подлежит. Но информация, содержащаяся на интернет-странице, должна соответствовать Закону Украины "Об электронной коммерции". Важно указать полное наименование юрлица или Ф. И. О. физлица-предпринимателя; адрес эл. почты и/или адрес интернет-магазина; местонахождение юрлица или место регистрации и место фактического проживания физлица-предпринимателя. И нужно уведомить клиентов, что налоги включены в расчет стоимости товара. Важно указать условия и стоимость доставки", — перечисляет юрист.

Также нужно запросить у производителя или официмпортера документацию о соответствии игрушек "Техническому регламенту безопасности игрушек": их могут затребовать клиенты и контролирующие органы.

Предложим клиентам сервис

Чтобы онлайн-продажа детских игрушек была успешной, важно правильно подобрать нишу, отмечает эксперт Андрей Кривонос.

"Невозможно охватить все рынки, поэтому придется искать специализацию. Причем оптимально предложить клиентам идею, аналогов которой нет на рынке. Как вариант — продавать эксклюзивный товар, например, вручную сшитые игрушки. Конечно, надо понимать, что тогда будет меньшее количество продаж. Зато маржа от торговли окажется выше, нежели в случае продажи массового товара", — поясняет Кривонос.

По его словам, в идеале новый бизнес должен предоставить клиентам некий сервис или услугу, но в таком случае товар придется продвигать через качество, экспертность и гарантии.

"Есть трендовые варианты. К примеру, почасовая аренда крупных мягких игрушек для фотосессий или предоставление велосипедов для организации детских праздников с анимацией", — приводит пример Кривонос.

А предприниматели уточняют: формат ведения бизнеса в онлайне интересен тем, что текущие расходы, в частности аренда помещения, сводятся к нулю.

"Можно сидеть дома или находиться за рубежом и спокойно управлять бизнесом. Но важно, чтобы товар максимально быстро и эффективно попадал к клиенту", — считает интернет-предприниматель из Киева Инна Овчаренко.

По ее словам, если человек живет за рубежом, но ведет бизнес в Украине, нужно подумать о переходе на оптовые поставки:

"Можно найти интересных поставщиков игрушек за рубежом, предложить им эксклюзивное сотрудничество и выход на украинский рынок. Тогда реально уйти в формат оптовых продаж розничным сетям и торговцам".

Еще Инна Овчаренко рекомендует присмотреться к техноновинкам, если вы выбрали своей целевой аудиторией подростков: детей интересуют актуальные и модные детские товары.

"Именно так в свое время выстрелили спиннеры, GPS-часы и квадрокоптеры", — поясняет предприниматель. Перспективными являются и такие ниши, как торговля кинетическим песком или создание детьми рисунков из песка. "Главное — использовать креатив. Тогда реально найти свежие идеи для запуска бизнеса", — резюмирует Овчаренко.

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