Как живет пиар в Украине: эксперты прочат рынку резкий рост

Инвестиции в сферу будут расти, но специалистов все равно не хватает

В 2018 году рынок PR-рынок в Украине будет расти на 10-30%, до 350-400 млн грн. По данным Управления аппарата промышленного развития объем рынка за 2017 – 325 млн грн. Традиционным лидером по приросту выступит Digital, сообщается в исследовании первой профессиональной платформы для журналистов и экспертов Deadline.

Эксперты ожидают, что рекламодатели продолжат наращивать инвестиции в эту сферу. Но рост может замедлиться. Впрочем, оживить ситуацию помогут выборы.

"Не стоит сбрасывать со счетов президентские выборы, которые традиционно активизируют рынок PR-услуг. Он вместе с рынком paid media возрастет в предвыборный и выборный период на 30%", – прогнозирует соучредитель Deadline Александра Стельмахова.

Сейчас рынок PR постепенно трансформуется, отметила управляющий партнер Arena / Media Expert Татьяна Попова. Еще три года назад мало кто сотрудничал с лидерами мнений, а тем более продвигал через них свои услуги и товары. Это не вызвало доверия у компаний, а тем более в крупных брендов, сегодня такой вариант – один из популярных способов продвижения товаров и услуг. По мнению Поповой, прибыль в сегменте однозначно не будет уменьшаться.

Количество пиарщиков ежегодно растет. Но все еще не хватает компетентных специалистов.

"Среди более 1,2 миллиона предприятий только 10% имеют в штате специалиста по PR. Сейчас в месяц размещается не более 130-150 вакансий для PR-специалистов", – рассказывает Стельмахова.

Кроме того, что ВУЗы выпускают специалистов, есть много подготовительных коммуникационных школ, которые проводят краткосрочные и долгосрочные курсы по PR. По мнению Поповой, качество специалистов на рынке растет.

Самые популярные PR-услуги

Самым дорогим продуктом на рынке остается идея – от ее уникальности и качества зависит результат для заказчика, рассказала пиар-технолог Александра Скрипченко.

Второе место среди PR-услуг занимает технология "как" – пошаговая реализация идеи с достижением запланированных промежуточных результатов и конечного KPI.

Третье место принадлежит отражению информационных атак, поскольку это дело требует не только специализированных знаний, но и особой профессиональной интуиции. В этом случае к пиарщикам чаще всего обращаются розничные сети, торгующие продуктами питания, и частные учреждения здравоохранения. В обоих случаях речь идет о влиянии на здоровье потребителя. Учащаются и запросы от компаний, бизнес которых зависит от общественного мнения.

Напомним, в целом рынок труда в Украине медленно выходит из зимней спячки. Как отмечают специалисты, наибольший рост количества вакансий и активность со стороны работодателей наблюдаются в сферах "Строительство, недвижимость" и "Рабочий персонал". Незначительный рост также характерен для сферы "Высший менеджмент".

При этом украинцы массово получают зарплаты в конвертах. Сайт "Сегодня" ранее разобрался, почему украинцы отказываются от "белой зараплаты".