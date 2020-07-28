Карантин "убил" каждую вторую вакансию в Украине

Предприятия по всему миру пострадали от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, поэтому уровень безработицы резко увеличился. Не обошла эта тенденция и Украину, хотя количество безработных уже перестало расти. Так, отечественные компании приостановили наем на время жесткого карантина, но уже восстановили почти до докризисных масштабов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром экономической стратегии (ЦЭС).

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"Из-за высокой неопределенности многие компании отложили наем новых работников до лучших времен, и найти новую работу людям стало гораздо сложнее. Различные источники показывают разную степень проблемы, но во всех источниках заметен общий тренд – количество вакансий во время жесткого карантина сократилось до 40-60% от докризисного уровня, а после смягчения ограничений и введения адаптивного карантина началось восстановление", - отмечают аналитики.

По данным официального источника – Государственной службы занятости Украины (ГСЗУ) – по сравнению с началом карантина, по состоянию на 1 мая количество вакансий сократилось на 30%, а на 1 июня – на 25%.

На сайте work.ua также заметно существенное сокращение вакансий: в худший период (21 апреля) на сайте публиковали лишь 43% от количества в докарантинный период. Однако по состоянию на 23 июня количество вакансий почти полностью восстановилось и составило 88% от докарантинного периода.

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Другой популярный сайт для поиска работы, rabota.ua, показывает схожую картину. Количество вакансий начало стремительно сокращаться во второй половине марта, однако существенно увеличилась в мае. В отличие от данных work.ua и ГСЗУ, по этим данным худшим периодом для соискателей (неделей с наименьшим количеством вакансий) был конец марта (количество вакансий той недели составляло 43% докарантинного), а уже к концу апреля количество вакансий начало увеличиваться. Через месяц, в период 20-26 апреля количество вакансий успело вырасти до 50% докарантинного периода. По последним данным, на 2 июня, количество вакансий восстановилось полностью.

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"Все источники данных указывают на одинаковый тренд – сначала сокращение количества вакансий, затем их последующее восстановление. Отличаются в основном пределы худшего периода – это может объясняться различными целевыми аудиториями ГСЗУ и сайтов. Во всех секторах данные ГСЗУ показывали лучшую картину, чем данные сайтов поиска работы. Это может объясняться тем, что в ГСЗУ более склонны размещать вакансии бюджетных учреждений и организаций; регистрация в службе занятости может быть сложной, особенно во время карантина. Кроме того у ГСЗУ есть только ежемесячные, а не еженедельные данные, поэтому влияние карантина на рынок труда может быть сглаженным", - объяснили эксперты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как Кабмин спасает украинцев от безработицы и поможет ли это:

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