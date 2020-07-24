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Карантинные выплаты ФОПам: тысячи украинцев сохранили работу

24 июля, 13:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабмин отчитался о программе помощи бизнесу

Украинские работодатели подали около 210 тысяч пакетов документов в рамках программы помощи по частичной безработице. Такие данные обнародовала пресс-служба Кабинета министров.

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При этом почти 183 тыс. заявок поступило от физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), которые являются застрахованными лицами.

"Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 348 тыс. человек... Профинансировано 1,64 млрд гривен. Финансирование осуществляется каждые 10 дней. Следующее финансирование по этой программе 27 июля", – говорится в сообщении.

Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

"Ситуация с регистрацией безработных продолжает демонстрировать тенденцию к стабилизации. Так, с начала действия карантина через центры занятости зарегистрировано более 380 тыс. безработных. Трудоустроено 211,7 тыс. граждан", - отчитались в Кабмине.

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Отмечается, что половина всех трудоустроенных работают в сельском хозяйстве, 13% – в перерабатывающей промышленности, 12% – в сфере торговли.

Всего же с начала года трудоустроено более 360 тыс. украинцев, а к сотрудничеству с государственными органами привлечено 78 тыс. работодателей.

Напомним, при этом многие представители украинского бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

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Источник: Сегодня

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