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Кассовые сборы в украинских кинотеатрах упали в 10 раз

8 августа, 08:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Проблема не только в карантине, уверяют кинопрокатчики

В Украине с 2 июля разрешили открыться кинотеатрам, которые до этого два месяца не работали из-за жесткого карантина. Однако и в первые недели работы этот бизнес не смог получить серьезной прибыли – за июль кассовые сборы просели в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом год назад, пишет Delo.

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Всего, по данным издания, с 2 по 29 июля 2020 года украинские кинотеатры собрали 21,7 млн гривен, продали 229 600 билетов. Это 9,6% от кассы в июле 2019 года. При этом надо учитывать, что лето всегда было "низким" сезоном для этого бизнеса.

Как говорят сами кинопрокатчики, такая ситуация вызвана не только карантином, но и тем, что нет новых интересных фильмов, в том числе блокбастеров.

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Сейчас в Украине работает более 200 кинотеатров. Почти все они открылись, как только разрешили. Пока не открывались два кинотеатра сети "Кинопалац" – "Пионер" в Николаеве и "Мир" в Виннице, не работает ни один из семи городских кинотеатров "Киевкинофильма", сообщает издание.

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По данным сети Multiplex, у которой 24 кинотеатра в 12 городах, зрителей после карантина пришло в кинотеатры в 10 раз меньше. Но совладелец "Планеты кино" Дмитрий Деркач оценивает ситуацию более оптимистично: по его данным, посещаемость просела втрое по сравнению с июлем прошлого года.

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.

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