Кассовые сборы в украинских кинотеатрах упали в 10 раз

В Украине с 2 июля разрешили открыться кинотеатрам, которые до этого два месяца не работали из-за жесткого карантина. Однако и в первые недели работы этот бизнес не смог получить серьезной прибыли – за июль кассовые сборы просели в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом год назад, пишет Delo.

Реклама

Всего, по данным издания, с 2 по 29 июля 2020 года украинские кинотеатры собрали 21,7 млн гривен, продали 229 600 билетов. Это 9,6% от кассы в июле 2019 года. При этом надо учитывать, что лето всегда было "низким" сезоном для этого бизнеса.

Как говорят сами кинопрокатчики, такая ситуация вызвана не только карантином, но и тем, что нет новых интересных фильмов, в том числе блокбастеров.

Читайте также: Что посмотреть в кинотеатрах: ТОП-фильмов в прокате

Сейчас в Украине работает более 200 кинотеатров. Почти все они открылись, как только разрешили. Пока не открывались два кинотеатра сети "Кинопалац" – "Пионер" в Николаеве и "Мир" в Виннице, не работает ни один из семи городских кинотеатров "Киевкинофильма", сообщает издание.

В тренде С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылет

Реклама

По данным сети Multiplex, у которой 24 кинотеатра в 12 городах, зрителей после карантина пришло в кинотеатры в 10 раз меньше. Но совладелец "Планеты кино" Дмитрий Деркач оценивает ситуацию более оптимистично: по его данным, посещаемость просела втрое по сравнению с июлем прошлого года.

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама