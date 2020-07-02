Кинотеатры снова открываются: как будут работать и подорожают ли билеты

Кинозалы разрешено заполнять только наполовину, а сидеть люди будут в шахматном порядке

Кабинет министров разрешил открыться кинотеатрам с сегодняшнего дня. Самим учреждениям и посетителям придется соблюдать определенные противоэпидемиологические правила.

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В правительстве заявляли, что работа кинотеатра разрешается при условии 50-процентной наполненности посетителями.

Правила карантина в кино:

разрешено присутствие не более одного человека на 5 кв. м;

посетители должны все время находиться в защитных масках;

расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м;

в залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади (в шахматном порядке). Другими словами, парням вместе с девушкой рядом сидеть не получится.

В интервью "Радио НВ" представители кинотеатров рассказали, что не планируют поднимать цены на билеты (даже не смотря на то, что зал может быть заполнен не более чем наполовину). При этом на киносеансе в самом зале можно будет снимать маску для приема пищи и напитков.

"Во-первых, мы изолируем эти места таким же средством, как в кафе, сигнальная лента, которая будет прикрепляться на кресла, чтобы люди не смогли пересесть. А также наши контролеры будут не меньше чем три раза в течение фильма проверять, как наши посетители соблюдают требования МОЗ. Мест для поцелуев пока не будет", – рассказала директор кинотеатра "Жовтень" Юлия Антипова.

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Представитель "Мультиплекса" Роман Романчук отмечает, что если их кинотеатры будут наполняться на 50%, то цена на билеты, скорее всего, не вырастет.

"Если семья, которая приобрела три билета, в принципе мы не будем запрещать, чтобы люди пересели вместе, поскольку для них вопросы социальной дистанции отсутствуют", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время ситуацию с эпидемией нестабильная – то был вспышка за тысячу случаев в сутки, потом опустилась на уровень 600-700, а теперь снова почти 900. Снова ухудшилась эпидемиологическая ситуация в столице. В результате в Киеве даже усилили карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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