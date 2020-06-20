Десять тысяч проверок за неделю: в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина

В Украине серьезно усилят проверки за выполнением карантина на транспорте и в торговле

После совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, было проведено заседание комиссии по вопросам противодействия эпидемии.

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По поручению главы правительства на заседании председательствовал министр развития общин и территорий, первый заместитель главы Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Алексей Чернышов, сообщает Правительственный портал.

Кроме того, участвовали также главы областных государственных администраций из регионов с наивысшими показателями заболеваемости: Закарпатской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Киевской и Ровенской, а также глава Киевской городской государственной администрации.

В ходе заседания решался вопрос о срочных мерах по противодействию COVID-19 в условиях адаптивного карантина.

"Необходимо срочно провести корректировку противоэпидемических мер в сторону усиления контроля. Прошу и призываю придерживаться социальной дистанции и масочного режима в общественных местах", - подчеркнул Чернышов.

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Также он добавил, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

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"Считаю, что необходимы массовые проверки; как минимум, 10 000 проверок Госпродпотребслужбой за выполнением заведениями общественного питания норм должны быть проведены уже на следующей неделе. Также определенная опасность существует для пользователей транспорта – внимательность и выполнение рекомендаций Минздрава во всех без исключения общественных местах и учреждениях крайне важно. В противном случае, нас ожидает еще большее число заболевших, а значит, усиление ограничений", – заявил министр.

По результатам заседания было решено, что контролирующие органы должны получить соответствующие поручения: Укртрансбезопасности, Госпродпотребслужбе и Нацполиции предстоит усилить надзор за выполнением противоэпидемических норм, обеспечить осуществление мер государственного контроля за выполнением объектами торговли, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом.

Также будет усилен контроль за выполнением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров городским транспортом, пригородным железнодорожным и автотранспортом, а также межобластного сообщения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина. По его словам, нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантинных ограничений.

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Ожидается, что глава Минздрава вскоре посетит Львовскую и Закарпатскую области, где больше всего зараженных коронавирусом. Он не исключает, что на Закарпатье придется готовиться к введению дополнительных ограничений на одну неделю.

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