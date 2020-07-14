Казино теперь в законе: Рада легализовала игорный бизнес

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, который называют "законом о легализации казино". Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов. Рассмотрение документа продолжалось с 30 июня. В первом чтении этот законопроект был принят еще в январе.

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Принятый закон вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр – это нужно, чтобы игроки точно получали свои выигрыши.

Играть разрешат только тем, кто старше 21 года. А на расположение игорных заведений на улицах городов введут ограничения. Так, залы игровых автоматов разрешат только в отелях категории 3, 4, 5 звезд. Игорные заведения с автоматами будет запрещено открывать рядом со школами – расстояние должно составлять не менее 500 метров.

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Также ужесточат наказания за нарушения, например, проведение азартных игр без лицензии. За работу без лицензии предусматривается уголовная ответственность.

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"Мгновенные лотереи", под которые маскируется нелегальный игорный бизнес, останутся под запретом. Кроме того, вести игорный бизнес запретят юридическим лицам, конечным владельцем которых являются резиденты государства-агрессора.

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Количество лицензий для игорных учреждений собираются ограничить, а также ввести проверку игроков при приеме ставок. Выигрыши будут регистрировать в специальной системе онлайн-мониторинга. А учреждения, которые пустят играть признанного зависимым от азартных игр человека, будут обязаны выплатить его семье компенсацию в 10-кратном размере проигрыша.

Также в законе говорится об онлайн-казино. Ставки в них возможны только в безналичной форме при условии идентификации игрока. При этом запрещаются ставки электронными деньгами, ставки в кредит, рассрочку и тому подобное. Кроме того, букмекерам запрещается принимать ставки на виртуальные события или любые другие игры, результат которых определяется генератором случайных чисел. Законом запрещаются заведения, в которых предоставляется доступ к онлайн азартным играм. Ожидается, что это сделает невозможным открытие игорных заведений, замаскированных под интернет-клубы.

Ранее председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия объяснял, почему закон об игорном бизнесе не приняли 18 июня. Кроме того, Арахамия предупреждал, что в законе около 3,5 тыс. правок, а потому голосование во втором чтении может занять несколько дней.

Как известно, в декабре-2019 в Украине запретили нелегально работать заведениям с игровыми автоматами под видом государственных лотерей. Тогда в стране началась большая зачистка от автоматов.

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