Арахамия рассказал, когда депутаты возьмутся за легализацию казино

В пятницу, 19 июня, народные депутаты не начали рассмотрение законопроекта о легализации казино в Украине из-за укороченного рабочего дня.

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Об этом заявил Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа" в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

"С утра мы голосовали за министра экологии, после этого приняли небольшой закон, а после наступил час вопросов к правительству. Дальше у нас был выбор: либо зайти в рассмотрение закона об игорном бизнесе и продолжить через неделю во вторник, но таким образом мы связываем себе руки. Если за эту неделю произойдет что-то непредвиденно срочное, мы уже не имеем права никакой другой вопрос рассматривать, пока не закончим рассмотрение закона про игорный бизнес", – рассказал он.

По словам Арахамии, в законе об игорном бизнесе 3,5 тыс. правок. Голосование во втором чтении может занять несколько дней.

"Поэтому мы приняли решение сегодня не заходить в этот процесс, для того, чтобы на всякий случай, иметь развязанными руки с точки зрения планирования повестки дня. Основной план на сегодня, в следующий вторник его начать (рассмотрение – Ред.) и к четвергу завершить", – отметил он.

Также Арахамия подчеркнул, что "автоматный" бизнес из всех сфер внутри игорного бизнеса – наиболее токсичный вид бизнеса. До закрытия в Украине существовали 80 тыс. нелегальных игровых автоматов. В этом было задействовано около 400 тыс. людей.

"Практически все залы на сегодня закрыты, но это будет недолго. Их необходимо легализовать. Для того, чтобы была гарантия (поступления средств от игорного бизнеса в бюджет – Ред.) существует трансформационный период легализации, где по сути все операторы платят единый взнос, получают лицензию перед тем, как начать работать для того, чтобы избежать любых коррупционных рисков", – сказал он.

Также Арахамия отметил, что игорный бизнес существует в Украине де-факто 25 лет. За это время многие люди заболели болезнью игровой зависимости – лудоманией. На сегодняшний день в стране нет ни реестра лудоманов, ни средств, которые выделяются на борьбу.

"В законе четко указывается, что будут предприняты определенные меры для борьбы. А именно: создание реестра, запрет играть для лудоманов в заведениях любого типа", – резюмировал он.

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Напомним, в декабре прошлого года Кабмин принял постановление об отмене указа государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Таким образом в Украине запретили нелегально работать заведениям с игровыми автоматами под видом государственных лотерей. Тогда в стране началась большая зачистка от автоматов.

Но уже в январе в первом чтении был принято законопроект о легализации казино в Украине. Президент украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко в комментарии сайту "Сегодня" назвала плюсы и минусы закона.

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