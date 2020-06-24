Кинотеатры в Украине готовятся к открытию: крупные сети озвучили дату

Изначально планировалось, что украинцы смогут ходить в кино с 10 июня, но этого не случилось

Крупные сети кинозалов уже готовятся к началу работы именно со 2 июля. Речь идет о Киеве и регионах, где не действует запрет местных властей. Ранее Министерство культуры предложило разрешить работу кинотеатров в Украине именно со 2 июля. Изначально планировалось, что оно состоится 10 июня, однако карантин значительно отразился на деятельности кинотеатров, поэтому пришлось пересмотреть эту дату.

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"Планируем открываться 2 июля – там, где не действует запрет от местных властей", – рассказал агентству "Интерфакс-Украина" совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач. Вероятный запуск 2 июля подтвердил также СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук.

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При этом окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно обеспечения мер безопасности, пока нет. Один из вариантов – загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирание поверхностей между сеансами, рассказал Романчук.

Как сообщалось, с 10 июня Украина перешла к очередному этапу смягчения карантина. Разрешили открыть учреждения культуры, гостиницы, базы отдыха. Однако не все области смогли себе такое позволить из-за обострившейся эпидемической ситуации. Читайте подробней, что разрешили открыть с 10 июня, и какие правила.

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