Новые смягчения карантина в Украине: что заработает с 10 июня

Пока не решен вопрос по открытию детских лагерей, это Кабмин сегодня обсудит отдельно

Украина переходит к очередному этапу ослабления карантина. С сегодняшнего дня разрешается проведение культурных мероприятий, открытие отелей и баз отдыха. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге озвучил условия работы таких учреждений.

"Очередной этап смягчения карантина касается следующих сфер: можно и разрешается открывать учреждения культуры и проводить культурные мероприятия в тех областях, которые достигли наших критериев (есть три условия для смягчения карантина). Особенности открытия и проведения культурных мероприятий – это всем работникам проводится температурный скрининг, на входе руки обрабатываются антисептиками (как работникам, так и посетителям)", – сказал он.

Ляшко отметил, что запрещены фан-зоны и другие места массового скопления, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию, а контроль билетов на выходе должен по возможности осуществляться бесконтактно – сканерами штрихкодов. Количество людей в помещении – один человек на 5 метров; если это концерт под открытым небом, то на 5 метров огражденной территории. Посетители все должны быть в защитных масках, и они должны размещаться только на сидячих местах, расстояние между которыми должно быть полтора метра (в шахматном порядке).

"Также разрешается открывать учреждения, которые предоставляют услуги по размещению (кроме детских лагерей). Особенности открытия: предварительная онлайн-регистрация, рекомендуется организовать питание в номерах или при соблюдении норм, которые сегодня действуют в местах общественного питания (летние террасы или внутри не более четырех человек за одним столом)", – сказал санврач и добавил, что вопрос по детским лагерям сегодня на правительстве будет обсуждаться отдельно.

Кроме того, как сообщали в штабе Объединенных сил, с сегодняшнего дня на линии разграничения на Донбассе откроют пункты пропуска. Мы уже рассказывали, как будут работать КПВВ.

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В то же время отметим, что не все области сегодня смогут себе позволить очередную отмену ограничений. Виктор Ляшко назвал регионы, которые пока не могут смягчить карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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