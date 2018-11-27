Китай потратит 10 млрд долларов на альтернативу GPS

GPS — спутниковая навигационная система, на которую опираются современные смартфоны, умные устройства и автономные автомобили. Китайское правительство обеспокоено тем, что все GPS-спутники контролируются Военно-воздушными силами США. Издание Bloomberg обратило внимание на местную разработку, систему позиционирования "Бэйдоу". Ее создатели недавно заявили, что проект находится на завершающей стадии реализации. AIN.UA приводит краткий перевод материала.

Разработка "Бэйдоу" началась в середине 90-х. Развертывание проекта поделили на три этапа. До 2003 года состоялся запуск четырех тестовых спутников. У 2012 году "Бэйдоу" начала обслуживать Китай и прилегающие территории.

К 2020 количеству спутников и качество покрытия должны достигнуть необходимых значений — и "Бэйдоу" заработает по всему миру. Лишь в этому году были запущены 18 спутников позиционирования. В общей сложности их количество достигло 40, а к 2020 году "Бэйдоу" пополнят еще 11 спутников. Тогда она и станет полноценным конкурентом GPS, у которой сейчас лишь одна глобальная альтернатива — российская "ГЛОНАСС".

Согласно плану, с использованием наземных устройств коррекции, система обеспечит точность позиционирования до 1 метра. Аналогичный показатель у "ГЛОНАСС" — 2,8 метра, у GPS — около 2,2 метров (с возможностью улучшить до нескольких сантиметров вспомогательными средствами).

Слово "бэйдоу" — название созвездия Большая медведица, известного в Китае под именем Северный ковш. По оценкам экспертов, к 2020 году Китай потратит на развитие "Бэйдоу" от $9 до $10,6 млрд. Однако в правительстве уверены, что проект станет центром индустрии, которая сгенерирует свыше $57 млрд прибыли. Также, это потенциальный объект интеллектуального экспорта. Поначалу чиновники ориентируются на то, что "Бэйдоу" покроет территории стран, задействованных в экономической инициативе "Один пояс — один путь".

Китайские фирмы уже начали изготовление аппаратуры, ориентированной на прием сигнала "Бэйдоу". Производитель полупроводниковых компонентов NavInfo Co. объявил о запуске соответствующих устройств с 2020 года. Компания поставляет продукцию для Tesla и BMW и ожидает спроса на 15 млн чипов для самоуправляемых автомобилей.

Чтобы не встретить трудностей при работе на территории Китая, совместимость с "Бэйдоу" и другие производители электроники. Так, американская Qualcomm Inc уже длительное время выпускает мобильные процессоры с учетом этой системы позиционирования. О поддержке заявляют Samsung, Huawei и Xiaomi.

Та же ситуация в транспортной сфере. Китай — крупнейший автомобильный рынок в мире. Немецкая Volkswagen, лидирующая по продажам в стране, обеспечит совместимость новых автомобилей с "Бэйдоу" в течение двух лет. Соответствующие переговоры ведет и Toyota.

В небе прогресс пока медленнее — единственным производителем самолетов с поддержкой этой навигации пока остается государственная компания COMAC. Однако и у нее все ограничивается одной моделью, предназначенной для рейсов внутри страны. Американская Rockwell Collins, поставляющая чипы для Airbus, Boeing и COMAC, пока не намерена выпускать устройства с поддержкой "Бэйдоу". Вероятнее всего, это скоро изменится — китайское правительство может обязать все самолеты, посещающие республику, располагать соответствующим оборудованием.

Ранее мы писали, что в Китае искусственный интеллект оштрафовал портрет на автобусе за переход дороги на красный свет. Система распознавания лиц, использующая искусственный интеллект, выписала штраф местной предпринимательнице.

Напомним, Финляндия заподозрила Россию в организации сбоев GPS во время учений НАТО.