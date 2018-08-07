Американским военным запретили пользоваться приложениями с GPS

Сегодня, 12:04

Запрет распространяется также на приложения знакомств, например, Tinder

Пентагон, фото diletant.media
Пентагон, фото diletant.media

Военнослужащим и другому персоналу Вооруженных сил США запретили использовать фитнес-трекеры, мобильные приложения и другие устройства, которые позволяют отследить их геолокацию, в местах проведения военных операций и в местах высокого риска. Такой приказ в понедельник выдал Пентагон, сообщает Fox News.

Приказ запрещает фитнес-трекеров или других электронных устройств, которые часто связаны с мобильными приложениями или смарт-часами и могут передать GPS-данные пользователя социальным сетям.

В приказе говорится, что приложения на персональных или правительственных устройствах создают "существенный риск" для военного персонала, поэтому они должны быть отключены в конкретных зонах проведения операций.

Запрет распространяется также на приложения знакомств, такие как Tinder.

Согласно новому приказу, военные руководители будут определять, могут ли военные в их командованием использовать функцию GPS на своих устройствах, исходя из ситуации безопасности в конкретном районе или на базе.

"Возможности геолокации могут раскрыть личную информацию, месторасположение, процедуры и количество сотрудников военного персонала и потенциально создавать непредвиденные последствия для безопасности и увеличить риск для объединенных сил и миссии", – говорится в приказе.

Военный персонал, не находится в чувствительных районах, сможет использовать GPS-приложения, если его командование подтвердит, что это не представляет рисков.

Напомним, недавно США провели первые испытания прототипа гиперзвукового беспилотного летательного аппарата SR-72, который предназначен для нанесения глобального удара. 

Также известно, что высшее руководство армии США выступает за увеличение контингента и работает над определением сочетания представителей разных родов войск, которое потребуется для выполнения стратегии, предписанной новому боевому формированию.
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