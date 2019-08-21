Китайский интернет-гигант резко нарастил прибыль

Фото: REUTERS/Jason Lee

Китайский интернет-ритейлер Alibaba, который заинтересовался приватизацией "Укрпочты", продемонстрировал значительный рост прибыли и выручки в первом финансовом квартале.

Согласно отчетности компании, выручка в апреле-июне подскочила на 42% – до 114,92 млрд юаней (16,74 млрд долларов). Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 111,83 млрд юаней.

Чистая прибыль компании в первом финквартале увеличилась до 21,25 млрд юаней по сравнению с 8,69 млрд юаней. В прошлом году показатель упал из-за выплаты компенсаций сотрудникам. Выручка ключевого бизнеса в сфере электронной коммерции подскочила на 44%, до 99,5 млрд юаней, в сфере "облачных" технологий – на 66%, до 7,8 млрд юаней.

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Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba в Китае выросла за квартал на 20 млн человек, до 674 млн пользователей. Число пользователей в Китае, проявляющих активность не реже раза в месяц и получающих доступ к сервисам с мобильных устройств, увеличилось на 34 млн и достигло 755 млн человек.

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Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них – Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы.

При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране. Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что Alibaba оказалась лидером по количеству оформленных патентов, связанных с технологией блокчейн.

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