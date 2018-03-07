Когда в Украине запустят 4G: мобильные операторы назвали сроки

Трое крупнейших украинских мобильных операторов ожидают запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года. Об этом журналистам сообщили представители мобильных операторов.

В частности, руководитель lifecell Исмет Языджи отметил, что этот оператор готов запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот.

С точки зрения инфраструктуры у компании "Киевстар" все уже готово для запуска 4G в полосе частот 1800 МГц, отметили в компании.

"В 1800-м диапазоне мы будем запускаться в июле. До июля никто не имеет права запускать. Все должны запускать одновременно. Сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция. Я даже не уверен, что в Украине были прецеденты такого массивного обмена частотами", – сказал президент "Киевстара" Петр Чернышов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко: В 2018 году украинцы получат 4G

Генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова также сообщила, что к запуску 4G-связи сети ее оператора уже готовы.

"Я прогнозирую, что в 2600 диапазоне мы запустимся уже в конце марта, если ничего не случится. В 1800-спектре – в начале июля", – сказала она.

Напомним, вчера, 6 марта, в Украине прошел второй аукцион по лицензиям на частоты для 4G. Причем если прошлые торги за полосы радиочастот в районе 2600 МГц прошли относительно спокойно, то за частоты в районе 1800 МГц между операторами развернулась нешуточная борьба.

Серия торгов за частоты диапазона 1800 МГц принесла государству 5,434 млрд грн, а с учетом результатов торгов за частоты в районе 2600 МГц - 7,9 млрд грн, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко, посетивший торги.