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Кому праздник, кому заработок: эксперт рассказал, кто выигрывает в День влюбленных

Сегодня, 13:24

По словам экономического эксперта, 14 февраля по прибыли уступает только двум праздникам

Для любимых выбирайте самые красивые подарки Фото: pixabay
Для любимых выбирайте самые красивые подарки Фото: pixabay.
Кому праздник, кому заработок: эксперт рассказал, кто выигрывает в День влюбленных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c44/a3a/5c5c44a3a4616.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c44/a3a/5c5c44a3a4616.jpg Бизнес По словам экономического эксперта, 14 февраля по прибыли уступает только двум праздникам

Украинский бизнес выигрывает от Дня всех влюбленных, но не настолько, как накануне Нового года или Всемирного женского дня. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, этот праздник охватывает небольшой сегмент покупателей.

"Этот праздник немного похож на 8 марта. Но я не думаю, что он настолько массовый и прибыльный для бизнеса, как Всемирный женский день. 8 марта поздравляют всех женщин. Здесь же – определенная категория, определенный сегмент. Доход есть, но небольшой", – говорит Загородний.

Как считает эксперт, в первую очередь, в этот день выигрывает ресторанный бизнес и сегмент подарков.

"К среднему чеку плюс 15 – 20% точно существует в этот день. Это ресторанный бизнес, подарки, кондитерка", – добавляет эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказал о том, что украинцы покупают на День влюбленных. Ко Дню святого Валентина граждане Украины ищут композиции из мха, искусственные шубы и наручные часы.

Журналисты "Сегодня" также выяснили где и за сколько можно провести праздничный уикенд со своей половинкой. Читайте об этом в материале: "Тур для влюбленных: от Вероны до Карпат".

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Тег бизнес, торговля, подарки, магазины, 14 февраля, день влюбленных, рестораны, прибыль, загородний

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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