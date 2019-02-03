Тур для влюбленных: от Вероны до Карпат

В Лувр едем на автобусе за 13 тысяч грн и катаемся на лыжах за 4 тысячи грн

Фото: Pixabay

Тур для влюбленных: от Вероны до Карпат Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6fe/82c/5c46fe82c8aa4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6fe/82c/5c46fe82c8aa4.jpg 2019-02-03T06:00:00+02:00 Украина В Лувр едем на автобусе за 13 тысяч грн и катаемся на лыжах за 4 тысячи грн

До Дня святого Валентина осталось совсем немного времени — влюбленным пора задуматься о подарках или романтических поездках, их уже вовсю предлагают туристические порталы. Где и за сколько можно провести уикенд со своей половинкой, выяснила "Сегодня".

В столицы любви

Традиционно к 14 февраля пары активно интересуются турами в Венецию, Верону или Париж. Хотя путевки туда всегда одни из самых дорогих, можно найти и бюджетные варианты. Шестидневный автобусный тур из Львова в Париж на двоих обойдется всего в 13 тыс. грн. В его стоимость войдут проживание в отелях и завтраки. По дороге в романтическую столицу организаторы обещают показать парам еще и Вроцлав, Краков, Берлин и Прагу. А в самом Париже сводят в Лувр и Диснейленд, правда, за отдельную плату — вход в парк развлечений будет стоить около 60 евро, а в музей — 35.

Чуть больше денег придется выложить за пятидневную поездку на автобусе из Ужгорода в Италию — 14 тыс. грн. Зато прогуляться получится не только по улочкам Вероны, но и Венеции. Проездом влюбленные побывают еще и в Эгере и Ньиредьхазе (Венгрия), Триесте и Падуе (Италия). Тур включает проживание в гостиницах и завтраки, а еще экскурсию по Вероне — родине Ромео и Джульетты. Доплатив, можно посетить экскурсии в других городах (20—35 евро), термальные купальни Эгерсалок (18 евро), аквапарк в Ньиредьхазе (15 евро) и покататься на гондоле по каналам Венеции (25 евро). К слову, последнее предложение действительно выгодно — обычно за прогулку на лодке местные гондольеры просят около 100 евро.

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А вот сэкономить на романтическом уикенде получится, выбрав направления подешевле. К примеру, в Нидерланды или Чехию. Автобусные путешествия на двоих с проживаниеми завтраками в Амстердаме будут стоить около 9 тыс. грн за четыре ночи. Аналогичный тур в Прагу — и того меньше: 6 тыс. грн. Для тех, кто не любит наземные переезды, можно успеть еще недорого слетать, например в Будапешт. За перелет, четырехдневное проживание в трехзвездочном отеле венгерской столицы, завтраки и экскурсию по городу придется заплатить почти 12 тыс. грн. Впрочем, любителям комфорта предлагают жить в четырехзвездочной гостинице, но тогда цена вопроса вырастет до 17 тыс. грн. В то же время предпочитающим планировать поездки самостоятельно придется нелегко — почти все авиабилеты на эти даты разобраны, а большая часть жилья забронирована.

Романтика дома

Кто не успел в Европу, радует свою любовь в родных пенатах. Наши турфирмы предлагают провести 14 февраля в Карпатах, Умани, Черновцах и т. д. Так, всего за 700 грн из Львова можно отправиться вдвоем в однодневный тур по карпатским городам (Кульчицы — Самбор — Ваневичи — Лавров). За день организаторы обещают показать этнографический музей в Кульчицах, центр, храмы и зоопарк Самбора и угостить уникальными "мокрыми дерунами" в Ваневичах. Для любителей активного отдыха в праздник предлагают поехать на три дня в Буковель кататься на лыжах. В путевку за 4400 грн включены проезд, проживание и двухразовое питание на двоих. Однако снаряжение придется арендовать самим — оно обойдется в 150—200 грн с носа.

Кофе на крыше и театр

Турфирмы предлагают и краткосрочные мероприятия к празднику — часовые романтические экскурсии, свидания в необычных местах и дегустации. К примеру, в столице на 14 февраля за 255 грн с человека можно посетить музей телецентра, а после выпить кофе на его крыше. Или же за 200 грн посмотреть, как готовятся артисты к постановке "Ромео и Джульетта", попав за кулисы Оперного театра. Во Львове в этот день за 300 грн можно повести свою половинку попробовать более 20 видов сыров и 8 видов вин. В Черновцах же предлагают романтические экскурсии по городу за 90 грн с человека.

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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