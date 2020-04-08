Коронавирус приносит прибыль: интернет-гигант Amazon наймет 100 тысяч человек

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, который ранее понес потери из-за пандемии коронавируса, теперь планирует расширить штат и нанять около 100 тысяч работников на свои склады. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает The Wall Street Journal.

Amazon расширяет штат в связи с резким ростом онлайн-заказов, происшедшим из-за ограничений работы магазинов и передвижения людей в условиях пандемии коронавируса.

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При этом сообщается, что Amazon временно прекратит доставку побочных посылок Amazon Shipping, не предназначенных для клиентов компании, – ритейлеру просто не хватает рабочих рук.

Напомним, ранее стало известно, что гендиректор Twitter Джек Дорси выделил 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом.

При этом бизнес в Украине, как известно, переживает серьезные проблемы из-за коронавирусного карантина. Некоторые отрасли бизнеса остались совсем без доходов – это развлекательный и транспортный бизнес. Впрочем, часть компаний продолжает набор сотрудников. О том, где искать работу во время эпидемии, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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