Кредит под залог: что украинцы несут в ломбарды

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

От автомобиля до телефонов. Ломбарды выдают кредиты под залог практически всего, что есть в доме. Некоторые выдают займы и под залог самого дома, или машины.

Только в прошлом году украинцы набрали в ломбардах кредитов на 12,27 млрд грн. Это 39% от всей суммы выданных кредитов в стране.

Как работают ломбарды, что украинцы отдают под залог и на что обращать внимание, разобрался сайт "Сегодня".

Что в ломбарды несут украинцы

Ломбарды выдают кредиты под залог украшений или электротехники. Обычно такие кредиты не превышают 5000 грн и выдаются на срок до месяца-двух. Но есть и ломбарды, которые кредитуют под залог квартиры или машины – их очень мало.

Золото и техника – самые популярные товары, которые украинцы закладывают. Среди золотых украшений – это кольца (35%), серьги (25%), цепочки и браслеты (25%), другие изделия (15%). Что касается техники, то чаще всего украинцы несут в ломбарды мобильные телефоны (40%), ноутбуки (20%), планшеты (15%), другую технику (25%), – поделились статистикой в сети ломбардов "Скарбница".

Зарабатывают ломбарды на процентах. Средняя ставка по ломбардным кредитам в Украине составляет 1% в день или 365% годовых, отмечает финансовый эксперт Александра Грудзевич. Но поскольку кредиты выдаются на короткий период – до месяца, а часто на несколько дней, – то и сума переплаты не так заметна.

Когда человек сдает свое имущество в ломбард, он подписывает договор, в котором указывается сумма и сроки займа, процентная ставка, штрафные санкции в случае своевременного невозврата займа. По возвращении заемщиком суммы займа и процентов за пользование им, заемщик получает назад свое имущество.

В Украине 85% клиентов выкупают обратно заложенные вещи, а остальные 15% – не возвращаются за своими предметами залога, отмечают в "Скарбнице". Тогда ломбард выставляет на продажу невыкупленное из-под залога имущество.

Темная сторона ломбардов

Товары, которые ломбард берет в залог, почти никогда не оцениваются по рыночной стоимости. Как правило, ломбардная стоимость – это 60-70% от реальной стоимости.

"Драгоценности оцениваются по цене лома. По сути, по цене, по которой эти драгоценности потом можно продать в государственную казну. А если техника, то она оценивается по нижней границе рынка, чтобы потом ее можно было легко продать. В случае невозвращения клиентом кредита, ломбарду надо вернуть себе не только тело кредита, но и проценты. Поэтому ломбард оценивает товар как можно ниже и, как правило, выдает кредит не на всю оценочную сумму", – говорит Василий Качерай, директор аудиторской компании "ВК-Аудит".

Быстрые деньги без документов о доходах - это единственная выгода для клиентов ломбардов: нужен только паспорт и идентификационный код. Хотя проценты и высокие, но они все равно меньше, чем на онлайн-кредитовании, где проценты достигают 600% годовых.

Ломбарды не могут находится в МАФах, только в зданиях – адвокат / Фото: Григорий Салай

Риски появляются при просрочке кредита хотя бы на несколько дней.

"Ломбард может просто продать заложенное имущество. И клиент не сможет его вернуть, а денежная оценка, как помним, ниже, чем рыночная. Есть вещи, которые могут быть бесценными для человека – например, старинное кольцо или перстень, – такие вещи лучше не закладывать. К тому же, иногда ломбарды грабят, и оставленное под залог тоже просто украсть. Поэтому главный риск – это потеря вещи", – отмечает Василий Качерай.

Сколько в Украине ломбардов нелегальны – оценок нет. Всего в Украине работает свыше 350 ломбардов. И 90% объемов рынка приходится на 50 из них, замечает Виталий Соловьев, директор по маркетингу сети ломбардов "Благо". То есть, более 300 компаний – это небольшие ломбарды (с 1-2 точками), которые нацелены на сиюминутное получение прибыли.

"Они, в отличие от крупных сетевых игроков, не уделяют внимания таким понятиям, как стандарты обслуживания, единые прозрачные условия кредитования, формирование репутации и лояльности клиентов. Также хотелось бы подчеркнуть, что в уголке потребителя в ломбарде всегда должна находиться информация о наличии и актуальности лицензии, руководстве компании и пр. Рекомендуем всегда проверять эти документы – таким образом вы сможете минимизировать риск сотрудничества с нелегальным бизнесом", – говорит Виталий Соловьев.

На что обращать внимание в ломбарде

Высокая ставка процента и мгновенное взыскание заложенного имущества - это две главные вещи, которые человек должен осознавать прежде, чем идти в ломбард, считает адвокат Юрий Криворучко.

"Ломбард сразу обеспечивает возвращение кредита за счет хранения заложенного имущества. То есть ломбарду не нужно будет, в случае чего, искать клиента, взыскивать имущество через коллекторы и суд. Человека просто уведомят, что заложенное имущество переходит в собственность ломбарда, если клиент не выполнил условия договора", – отмечает Юрий Криворучко.

Адвокат советует проверять документы ломбарда. Официальная информация есть в открытых государственных реестрах. Это Реестр физических и юридических лиц и Реестр финансовых учреждений. Проверять следует:

Размер уставного фонда. Он не может быть меньше 500 тыс. грн. Если у ломбарда есть филиалы – не меньше миллиона.

Фактический и юридический адрес должны совпадать. А сам ломбард не может находиться в МАФе – только в здании.

Филиал не может быть отдельным юрлицом.

"Ломбард – это общество с полной ответственностью. То есть, учредители предприятия несут полную ответственность за ущерб государству или гражданам, если он будет доказан судом", – говорит Юрий Криворучко.

Ломбард заинтересован, чтобы сумма оценки была как можно меньше. Поэтому адвокат советует указывать в договоре две суммы: оценочная стоимость ломбарда и реальная стоимость товара. За услуги независимого оценщика придется доплатить. Компенсацию можно будет просить по рыночной стоимости, а не по оценке самого ломбарда.

В самом договоре указываются паспортные данные, ИНН, место проживания, имущество, которое отдается в залог, оценочная стоимость. А со стороны ломбарда – все реквизиты, номер лицензии на ломбардную деятельность.

"Если есть текст мелким шрифтом, можно попросить распечатать не восьмым шрифтом, а двенадцатым, чтобы понять, что там написано", – добавляет Криворучко.

Отметим, что ломбарды также имеют славу магазинов, где сбывают украденное. Подробности – в сюжете:

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