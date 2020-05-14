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"Кредитные каникулы" для бизнеса: Рада дала старт послаблениям

14 мая, 10:38

Ксения Капустинская

Соответствующий законопроект пока одобрен только в первом чтении

Верховная Рада, кроме того, что отменила уплату ЕСВ для самозанятых лиц, также приняла в первом чтении законопроект № 3297, который запрещает начислять штрафные санкции и пеню за просрочку платежей по кредитам для бизнеса. "За" проголосовали 278 депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Документ касается просрочки, которая произошла или во время карантина, или в течение 30 дней после его завершения. В Украине уже введен запрет на такие штрафы и неустойки для физических лиц, а теперь его будут расширять и на предпринимателей.

При этом важно, что такого рода "кредитные каникулы" не освобождают ни физ-, ни юрлиц от платежей по телу кредита и по процентам. Речь идет только о запрете применения санкций за просрочку.

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Напомним, также Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать малый бизнес во время карантина. Послабления касаются в основном физлиц-предпринимателей (ФЛП).

А о том, как предприниматели переформатировали свою работу во время карантина, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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бизнес штрафы Верховная Рада предприниматели санкции кредитные каникулы законопроект

Источник: Сегодня

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