Кроме IKEA в Украину заходит еще один европейский бренд – Кулеба

Кроме IKEA, которая объявила об открытии первого магазина в Киеве, в Украину заходит французский бренд Decathlon. Об этом сообщил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Одна моя знакомая утверждала, что Украина станет цивилизованной страной, когда сюда придет H&M и IKEA. У каждого свои представления о цивилизации. Но она явно приближается. И мало обратили внимание на новость, что в Украине также входит французская Decathlon. Потому что бренд у нас не раскручен. А это то же самое, что и предыдущие два гиганта, но для спортивной одежды и спорттоваров", – написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Decathlon — это французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта. Компании принадлежит торговая марка Decathlon, а также более двадцати торговых марок, каждая из которых "отвечает" за конкретный вид спорта.

На декабрь 2015 года компания контролировала около 1031 магазина по всему миру, из них триста — во Франции. Кроме Decathlon, магазины открываются под названием Koodza. Производство компании на 2007 год было расположено в двадцати семи странах мира.

Напомним, также в Украине состоялось открытие первого магазина H&M.