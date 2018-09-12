Кроме IKEA в Украину заходит еще один европейский бренд – Кулеба

Сегодня, 14:20

В стране начнет работу спортивный ритейлер

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Кроме IKEA, которая объявила об открытии первого магазина в Киеве, в Украину заходит французский бренд Decathlon. Об этом сообщил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Одна моя знакомая утверждала, что Украина станет цивилизованной страной, когда сюда придет H&M и IKEA. У каждого свои представления о цивилизации. Но она явно приближается. И мало обратили внимание на новость, что в Украине также входит французская Decathlon. Потому что бренд у нас не раскручен. А это то же самое, что и предыдущие два гиганта, но для спортивной одежды и спорттоваров", – написал Кулеба на своей странице в Facebook.

1536751006.6103

Decathlon — это французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта. Компании принадлежит торговая марка Decathlon, а также более двадцати торговых марок, каждая из которых "отвечает" за конкретный вид спорта.

На декабрь 2015 года компания контролировала около 1031 магазина по всему миру, из них триста — во Франции. Кроме Decathlon, магазины открываются под названием Koodza. Производство компании на 2007 год было расположено в двадцати семи странах мира.

Напомним, также в Украине состоялось открытие первого магазина H&M.
магазины, открытие, Украина, бренд, торговая марка, Decathlon

Вы сейчас просматриваете новость "Кроме IKEA в Украину заходит еще один европейский бренд – Кулеба". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Петр Порошенко и Стефан Вановербеке. Фото: АП

Порошенко: IKEA могла зайти в Украину еще 10 лет назад

Сегодня, 12:40

Президент объяснил, почему начало работы бренда в Украине стало таким важным

Бизнес

Фото: Ra-smit at Wikipedia

IKEA в Украине подтвердит реальность борьбы с коррупцией - Геращенко

Сегодня, 11:31

Нардеп напомнила о ключевых принципах работы шведской компании
Загрузка...

Бизнес

Фото: Pixabay

IKEA покажет мировым компаниям, что в Украине можно работать прозрачно - эксперт

Сегодня, 10:46

Появление в Украине шведской компании, которая производит товары для дома, хорошо скажется на украинском бизнес-климате и создаст конкуренцию для других производителей в этом сегменте

Бизнес

Фото: AFP

Starbucks отказался от Украины: стала известна причина

Сегодня, 09:56

В Национальном инвестсовете пока не видят перспектив появления легендарных кофеен в Украине
Загрузка...