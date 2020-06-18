Легендарная сеть гостиниц готовит массовые увольнения из-за коронавируса

Карантины, введенные в разных странах мира из-за пандемии коронавируса, серьезно бьют по туристической и транспортной сферами. Вслед за сокращениями в авиационной отраслиоб увольнении сотрудников теперь заявили и в компании Hilton Worldwide, которая владеет сетью гостиниц в десятках стран.

Из Hilton планируют уволить 2100 человек по всему миру, что составляет около 22% от общего числа корпоративных сотрудников. Кроме того, на 90 дней будут продлены введенные ранее меры: отправка части персонала в неоплачиваемый отпуск, уменьшение продолжительности рабочего дня сотрудников и, соотвественно, зарплаты.

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В официальном обращении компании по этому поводу говорится, что пандемия "создала беспрецедентные проблемы" для туристической отрасли.

"Ни разу за 101-летнюю историю Hilton наша отрасль не сталкивалась с таким мировым кризисом, во время которого люди практически прекращали путешествовать", – отметил глава компании Кристофер Нассетта.

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Корпоративный персонал Hilton насчитывает 9600 человек по всему миру. На конец 2019 года общее число сотрудников составляло 173 тыс. человек.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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