Легендарный Cirque du Soleil объявил себя банкротом

Из компании уволили 3,5 тысячи человек, а долги цирка почти достигли миллиарда долларов

Карантинные ограничения уже заставили готовиться к краху транспортные и туристические компании, но сфера развлечений пострадала не меньше. Так, о банкротстве и сокращении работников объявил легендарный Cirque du Soleil, сообщает CNN.

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В Cirque du Soleil объяснили, что причиной такого решения стало три месяца отсутствия шоу в связи с пандемией COVID-19. Цирк накопил долги почти на миллиард долларов, а производство шоу остается приостановленным. Чтобы остановить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3500 сотрудников.

Впрочем, прекращать свое существование цирк не собирается – основанная в Монреале компания намерена реструктуризировать долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний. Цирк уже объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих крупнейших спонсоров, в том числе из инвесткомпаний США, Китая и Канады на 420 млн долларов.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", – сказал генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр.

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Компания также получила новое финансирование в размере 300 млн долларов для "поддержания успешного перезапуска, оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil и принятия определенных обязательств перед компанией".

Напомним, Cirque du Soleil был основан в 1984 году в Канаде. Он известен отказом от использования животных. Также цирк прославили уникальные шоу, сочетающие несколько видов искусства.

К слову, в цирках, которые еще эксплуатируют животных, продолжаются проблемы. Страдают не только животные, но и дрессировщики, а порой и зрители. Например, дрессированная медведица напала на людей в российском Саратове, а медведь попытался разорвать дрессировщика прямо во время циркового шоу в Карелии:

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