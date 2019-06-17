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В Саратове медведица сбежала из гаража и напала на людей: есть пострадавшие

17 июня, 03:33

Животное, принадлежащее местному дрессировщику, поймали, а пострадавшим оказана медпомощь

Фото: Pixabay

Цирковая бурая медведица, которую дрессировщик в период между гастролями содержал в своем гараже в поселке Балаково, Саратовской области, вырвалась на волю и напала на первых попавшихся ей людей. Пострадавшими оказались двое местных жителей.

По данным полиции, на 68-летнего мужчину, проходившего мимо одного из гаражно-строительных кооперативов, набросился бурый медведь, повалил на землю и ранил его. Очевидец попытался отогнать хищника, однако медведь напал и на него. После атаки животное скрылось в ближайших зарослях травы. Пострадавшие обратились в медучреждение за помощью.

Полицейские оперативно установили хозяина животного, им оказался местный житель.

В полиции хозяин пояснил, что до мая 2019 года работал в Пензенском цирке дрессировщиком с медведицей по кличке Майя, которую он приобрел в 2014 году. С того времен и ездил с ней по гастролям. В перерывах между гастролями медведицу содержал в вольере в принадлежащем ему гараже.

В свою очередь глава областной службы спасения Юрий Юрин уточнил, что медведицу удалось оперативно поймать и загнать обратно в гараж. По его словам, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Рядом с вольером, в котором содержится животное, выставлен пост охраны из сотрудников полиции. А по факту проводится проверка.

Напомним, медведь напал на двух подростков в Мильковском районе Камчатского края РФ, один из них погиб. После нападения агрессивное животное застрелили охотники.

Ранее в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Хмельницкой области медведя, который живет в тесной клетке, спасают зоозащитники. Дикого зверя держат для развлечения на территории ресторанного комплекса уже много лет.


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Тег медведь, дрессировщик, пострадавшие, животное, медведица

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Источник:

Интерфакс

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