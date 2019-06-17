Лето напрокат: украинцы арендуют самые разные летние вещи – от плавок до тронов

Украинцы чаще всего экономят на праздничных нарядах и дорогих строительных инструментах

Фото: Pixabay

С наступлением лета украинцы чаще всего берут напрокат свадебные платья, строительные леса и генераторы. Такие данные озвучили аналитики интернет-ресурса OLX. Именно товары, предназначенные для праздников (27% от общего числа объявлений) и для ремонта и строительства (13%), лидируют среди предложений аренды.

Для весеслья и отдыха

В этом сегменте чаще всего народ предлагает в аренду свадебные платья (они возглавляют список проката), фотозоны, карнавальные костюмы, детские платья и костюмы (самые популярные — "Зайчик", "Белочка" и "Пират"), а также декоративные арки для проведения торжеств. Цены на эти товары колеблются в зависимости от качества, региона и срока аренды. Например, в Винницкой области некоторые прокатчики свадебных платьев просят 200 грн, а в столице за наряд невесты просят не менее 1500 грн и плюс компенсацию затрат на его химчистку.

Среди предложений аренды не обходится и без "изюминок". Например, один из предпринимателей опубликовал объявление о том, что по цене 4500 грн сдает напрокат точную копию трона из популярного американского сериала "Игра престолов". По статистике сайта, лишь за последние дни этим объявлением украинцы интересовались более 1400 раз. Мы позвонили владельцу серого пластикового трона.

"Уже несколько раз заработал на нем, сдавая в аренду кинотеатру и частным лицам на свадьбы и прочие праздники", — рассказал нам владелец этого изделия.

Для ремонта

В этой категории лидируют строительные леса, бетономешалки, различные инструменты, толщиномеры и генераторы. В офлайновых пунктах проката тенденцию подтверждают. Как рассказал "Сегодня" администратор одного из столичных пунктов проката, на его точке стало больше как желающих сдать напрокат, так и взять.

"Люди не хотят, чтобы инструмент дома бездействовал. Другие же предпочитают не покупать, например, дрель для мелких работ, а взять ее за 200 гривен в сутки напрокат", — рассказал нам администратор Олег Паниотов.

Аналитики OLX также рассказали нам, что люди, которые берут напрокат ту или иную вещь, например, инструменты, квадракоптеры или тренажеры, делают это для того, чтобы таким образом протестировать вещь перед покупкой такой же, но совершенно новой.

Но хотят украинцы не только жениться и строить. Среди самых популярных запросов: "Аренда беседки у воды", "Купальники для спортивной гимнастики" и даже "Игровые приставки".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почем обойдется арендовать дачу на лето. Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч, но в регионах есть бюджетные варианты.

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