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Загородные дома против квартир: где выгоднее жить

22 мая, 08:13

Эксперты перечислили плюсы и минусы недвижимости за чертой города


Жить в каменных джунглях или в селе? Ближе к благам цивилизации или к природе? "Сегодня" попробовали разобраться, что дешевле – арендовать сельский дом или квартиру в городе. 

Если вы выбираете между квартирой и загородным домом, в первую очередь, учитывайте свои потребности. Каждый вариант имеет и преимущества, и недостатки. В среднем сегменте аренда квартиры составляет от 7 до 15 тысяч гривен в зависимости от района. За те же деньги можно снять домик в предместье в 30-километровой зоне.

"Дом можно снять примерно за ту же цену в пригороде, но только площадь будет 100 кв. м. А в городе – 30 кв. м. Для одного человека можно снимать квартиру ‑ 30 метров будет вполне достаточно. Нормально, уютно, все рядом, возле работы. Но если у вас семья, вам 30 метров не хватит", – говорит риелтор Иван Суховеев.

Впрочем, если снимать дом за гордом, нужно помнить: дорога на работу окажется дольше и дороже. А больницы и школы в пригородах расположены на внушительных дистанциях, поэтому следует подумать и о том, как возить ребенка на учебу.

Кроме того, дом требует большего ухода.

"Он требует постоянного ухода. Постоянной максимальной вовлеченности собственника. Это и уборка, и поддержание состояния самого дома. Если за ним не следить, он приходит в упадок. То же самое и с многоквартирным домом - но там есть обслуживающая организация, ЖЭК или ОСББ, которая этим занимается", – говорит Суховеев.

Также риелтор отмечает, что если деньги не только на аренду, но и на покупку жилья, законы рынка останутся теми же. За одинаковую сумму можно позволить себе квартиру в городе или дом за чертой полиса.

Например, один из застройщиков в Святошинском районе Киева предлагает квартиру площадью 54 кв. м за 1,35 млн гривен. В то же время в Ирпине – это пригород Киева – двухэтажный дом площадью 124 кв м, а также три сотки земли продаются за 1,4 млн гривен.

Напомним, арендодатели в Украине бьют тревогу и боятся, что им запретят сдавать квартиры посуточно. 

Кроме того, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

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