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Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Сегодня, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Коттедж. Дом с огородом на Хмельнитчине стоит 15—36 тысяч грн
Коттедж. Дом с огородом на Хмельнитчине стоит 15—36 тысяч грн.

Пора отпусков на носу, а потому украинцы уже задумываются о своем отдыхе. Пока одни планируют поездки и уикенды за границу, другие собираются скрыться от городской суеты на дачах. Сколько стоит арендовать домик на весь сезон, выяснили "Сегодня".

Что в наличии

Как объясняют аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX, цены на аренду разнятся от типа загородного помещения. В этом году месяц аренды коттеджа стоит в среднем около 40 тыс. грн. Обычный загородный дом потянет на 44 тыс. грн, полноценная комфортная дача с садом и огородом обойдется дороже — в среднем 48 тыс. грн. Самые дорогие варианты обычно расположены в пригороде столицы или в приморских городах, там же больше всего предложений.

"Подавляющее большинство объявлений об аренде на лето сконцентрировано в Киеве и Одессе", — отмечают специалисты портала OLX.

К примеру, в Одессе в наличии 864 варианта сдачи дома на лето, в столице их на порядок меньше — 302. Совсем скромный выбор есть и в Днепре: там предлагают 23 варианта. А вот в других регионах свои владения сдают только единицы — сказывается низкий спрос и отдаленность от крупных городов.

Доплата за воду

Цены очень разные. Традиционно дороже варианты, расположенные у водоемов или возле леса. Владельцы таких домов гордо прописывают это в заголовках и смело поднимают цены на 5—10 тыс. грн. Если относительно современная дача с садом в Черниговской области стоит чуть больше 15 тыс. грн за лето, то дом там же, с плохим ремонтом и худшими условиями, но зато на Десне обойдется уже в 21 тыс. грн.

В то же время совсем уж нескромные расценки под Одессой. Из-за близости к морю даже самый бюджетный вариант — крошечный домик советских времен без ремонта — здесь обойдется семье в сумму около 70 тыс. грн за сезон. Элитные постройки будут стоить и того дороже — примерно 100—300 тыс. грн за лето. Зато в таких виллах, как правило, самый современный ремонт, собственные бассейны, фонтаны, поля для гольфа, а иногда даже прислуга.

За городом. Дом с камином под Киевом стоит около 162 тыс. грн

С клубникой и кортом

Впрочем, цены, как в приморских городках, встречаются и в регионах. Так, клубный дом в 300 кв. м с участком в один гектар в поселке Высоком на Харьковщине стоит 121 тыс. грн за лето. Кусачая цена оправдывается круглосуточной охраной, бассейном, баней и теннисным кортом на территории участка. Но есть и попроще варианты, при этом весьма достойные — приблизительно за 15—30 тыс. грн за три месяца. К примеру, на Хмельнитчине в пгт Виньковцы предлагают 4-комнатный коттедж со свежим косметическим ремонтом всего за 15—36 тыс. грн (в зависимости от количества арендующих) за лето. Рядом с домом есть собственная терраса, мангал, качели и пруд с рыбками. Кроме того, хозяева любезно разрешат своим гостям дегустировать с их огорода клубнику, помидоры, огурцы, зелень и даже делать заготовки на зиму.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, почем снять квартиру на длинные выходные в мае. Совсем немного осталось до всеми любимых майских праздников, и для тех, кто хочет провести время в Украине, но за пределами родного города, нужно поспешить.

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Тег аренда, дача, лето, коттедж, домик, аренда жилья

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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